flyman написав:зайшов з тузів, то лови джокера, думаю, статтю на общепоятном осилиш
Жалко що ти сам статтю не осилив. Там шістка а не джокер
Там нема нічого про те що вакциновані розносять ковід так само як і невакциновані, тільки згадка про препринт з Ізраїлю, а в ньому порівнюють шанси отримати ковід з симптомами та попасти в лікарню для вакцинованих та не вакцинованих, а не заразитися взагалі та заразити когось. До того ж в огляді подібних статей (в тому числі і ізраїльскої) картина порівняння імунітету дещо змінюється і природній та вакцинний імунітет просто рівнозначні.
Мені ще сподобалось ось це -
Schools are major transmission points for influenza, but not for COVID. While children do get infected, their risk for COVID death is minuscule, lower than their already low risk of dying from the flu.
В якості доказу що школярі не переносять ковід наводиться факт що вони майже не помирають від нього.
A Danish study found no statistically significant difference between masking and not masking when it came to coronavirus infection. [Eds. A recent study showed that masks do reduce infections.]
- ну в самій редакції не дуже згодні з статтею. але опублікували, напевно бігфарма зажлобилась заплатити за непублікацію. грошей вистачило лише на комменти
flyman написав:У ваксів вірус слабіше, а у неваксів вірус як Чак Норіс?
У неваксів вірус тупо ігнорує факти що він має бути таким самим як у ваксів, а якщо щось іде не так з переможним гиготом кидає лінк на ліву статтю
Востаннє редагувалось IgA в Нед 14 лис, 2021 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Старая Европа доказала, что не "также". РФ и Украина доказала, что этой осенью хуже нет ни у кого,чем у них.
Напомню,в октябре РФ заявила о 31 тыс ковидных смертей, но в землю зарыла лишних 0.1 млн.
uaprofi написав:всё начиналось с поносим масочки три недели
Вы просто обязаны к ногтю тех, кто вам это пообещал!!! Они же обманули вас!! Взяли и не победили Ковид за 3 недели!! Бессовестные!! Если бы вы знали тогда, что они вам наврут о "3 недели" , вы бы.....(продолжите предложение, пожалуйста)
ЛАД написав:Ещё один вопрос. Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?
Да. Я ничего не имею против классических прививок, которые хорошо изучены и протестированы. И поддерживаю право тех, кто хочет уколоться от ковида. Уже говорил Вам - я против принуждения и против всякого рода дискриминации.
Каждый имеет право самостоятельно согласиться или отказаться от инвазивных мед-процедуры и за выбор гражданина нельзя подвергать дискриминации или наказаниям. Причем согласие может быть отозвано в любой момент.
По международному праву такое принуждение, дискриминация и наказания за отказ являются преступлением и не допускаются ни при черезвычайном положении, ни при военном положении.
"инвазивный" означает укол или порез кожи или же введение инструмента или чужеродного материала в тело или осмотр полости тела. Для целей настоящих Правил медицинское обследование ушей, носа и рта, измерение температуры с помощью ушного, ротового или надкожного термометра или термической визуализации изображений; медицинский осмотр; аускультация; внешняя пальпация; ретиноскопия; наружный сбор проб мочи, фекальных веществ или слюны; наружное измерение кровяного давления; и электрокардиография считаются неинвазивными;
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 20:13, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Пока вы ничего не нашли лучше - уберите пожалуйста свое вильнолюдство и выполняйте, что от вас требуют. Нормальным людям из-за вас сидеть в ограничениях не интересно.
нормальным ли? всё начиналось с поносим масочки три недели... "вам шо трудно?" помогли маски? всё закончилось за три недели? может и с вакциной также? за какой срок вакцинашки думаю всё закончить?
З.Ы. на лоб нужно уже тот QR-код наносить... и вакцинашки будут в полной безопасности /экстазе
нє, не так, а так ... все починалося з того, що не можна ходити по паркам, бо там бабай, тобто злий ковірус в кущах сидить і нападає на людей ... ще й ловили людей і намагалися штрафувати ... і ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Старая Европа доказала, что не "также". РФ и Украина доказала, что этой осенью хуже нет ни у кого,чем у них.
Напомню,в октябре РФ заявила о 31 тыс ковидных смертей, но в землю зарыла лишних 0.1 млн.
uaprofi написав:всё начиналось с поносим масочки три недели
Вы просто обязаны к ногтю тех, кто вам это пообещал!!! Они же обманули вас!! Взяли и не победили Ковид за 3 недели!! Бессовестные!! Если бы вы знали тогда, что они вам наврут о "3 недели" , вы бы.....(продолжите предложение, пожалуйста)
як Литва/Латвія... крім політпоноса про лишньохромосомних є що опонувати?
flyman написав:перш за все групи ризику, тобто тих кому за 60
Ви готові очолити ту групу, яка буде як Шаріков "Котов душить" , так вишкрябувати з дому пенсіонерів і вести на ширку? Бо наш "юрист" вже очолив групу, яка не дасть не давати пенсам пенсію чи ліки в аптеці. Переговоріть з ним в ПП, і з єдиною узгодженою думкою приходьте.
flyman написав:крім політпоноса про лишньохромосомних
Якраз вини і не хочуть колотись. І через них вони мають.
Станом на початок локдауну 21 жовтня повний курс вакцинації пройшли 49% населення По факту - ще менше:
, у Латвії існує практика фіктивної вакцинації та купівлі сертифікатів про щеплення.
Державна поліція відкрила понад двадцять кримінальних справ про фіктивну вакцинацію, в них фігурують понад десять медпрацівників.
За неофіційною інформацією, сертифікат про щеплення без самого щеплення можна купити за 200-300 євро.
На початку жовтня 2021 року вся країна обговорювала трагічний випадок: від коронавірусу померла вчителька. І судячи з попередніх даних, вона не хотіла вакцинуватися - попри обов'язок зробити це - її син, скоріше за все, купив і подарував їй сертифікат.