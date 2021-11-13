Hotab написав:

flyman написав: перш за все групи ризику, тобто тих кому за 60 перш за все групи ризику, тобто тих кому за 60

flyman написав: крім політпоноса про лишньохромосомних крім політпоноса про лишньохромосомних

Ви готові очолити ту групу, яка буде як Шаріков "Котов душить" , так вишкрябувати з дому пенсіонерів і вести на ширку? Бо наш "юрист" вже очолив групу, яка не дасть не давати пенсам пенсію чи ліки в аптеці. Переговоріть з ним в ПП, і з єдиною узгодженою думкою приходьте.Якраз вини і не хочуть колотись. І через них вони мають.Станом на початок локдауну 21 жовтня повний курс вакцинації пройшли 49% населення, у Латвії існує практика фіктивної вакцинації та купівлі сертифікатів про щеплення.Державна поліція відкрила понад двадцять кримінальних справ про фіктивну вакцинацію, в них фігурують понад десять медпрацівників.За неофіційною інформацією, сертифікат про щеплення без самого щеплення можна купити за 200-300 євро.На початку жовтня 2021 року вся країна обговорювала трагічний випадок: від коронавірусу померла вчителька. І судячи з попередніх даних, вона не хотіла вакцинуватися - попри обов'язок зробити це - її син, скоріше за все, купив і подарував їй сертифікат.