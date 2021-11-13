flyman написав:перш за все групи ризику, тобто тих кому за 60
Ви готові очолити ту групу, яка буде як Шаріков "Котов душить" , так вишкрябувати з дому пенсіонерів і вести на ширку? Бо наш "юрист" вже очолив групу, яка не дасть не давати пенсам пенсію чи ліки в аптеці. Переговоріть з ним в ПП, і з єдиною узгодженою думкою приходьте.
flyman написав:крім політпоноса про лишньохромосомних
Якраз вини і не хочуть колотись. І через них вони мають.
Станом на початок локдауну 21 жовтня повний курс вакцинації пройшли 49% населення По факту - ще менше:
, у Латвії існує практика фіктивної вакцинації та купівлі сертифікатів про щеплення.
Державна поліція відкрила понад двадцять кримінальних справ про фіктивну вакцинацію, в них фігурують понад десять медпрацівників.
За неофіційною інформацією, сертифікат про щеплення без самого щеплення можна купити за 200-300 євро.
На початку жовтня 2021 року вся країна обговорювала трагічний випадок: від коронавірусу померла вчителька. І судячи з попередніх даних, вона не хотіла вакцинуватися - попри обов'язок зробити це - її син, скоріше за все, купив і подарував їй сертифікат.
flyman написав:чому замість ефективного рішення приймається тупе і решту населення примушують виконувати тупість"?
Я ж сказав "змусь пенсів ширятись!" Зайди в ЛС до "юриста",хай він тобі розкаже про шляхи примусу. Не все ж йому в засаді сидіти,лайкати антиваксам та скаржитись на нормальних)). Хай проконсультує тебе, що можна зробити з пенсами.
flyman написав:Тобто в Латвії, ти хочеш сказати, що 50% вакцинованих фікція? 10 медпрацівників наштампували сотні тисяч лівих сертифікатів?
Я хочу сказати, що 50% це мало. Тим більше, що липи багато. А 10 лікарів піймали, проте їх не всього ж 10 займались цим. Тут інший факт: у них це масове явище, бо є масовий попит.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:P.s. Прошу учесть, "антивакс" это не ругательство. Вполне имеете право быть им. И статьи УК за антивакцинаторство тоже нет. Просто надо быть честным.
Ваксов и антиваксов считаю экстремистами и не разделяю подобных радикальных взглядов, т.к. и те и другие хотят принуждать окружающих против их воли. Грубо говоря они хотят загнать всех в стойло и ходить строем. Если они хотят так жить пусть живут, но не нужно навязывать это окружающим.
Для справки: Ваксы - те кто призывает к насильственной вакцинации. Антиваксы - те кто призывает к запрету вакцин.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:чому замість ефективного рішення приймається тупе і решту населення примушують виконувати тупість"?
Я ж сказав "змусь пенсів ширятись!" Зайди в ЛС до "юриста",хай він тобі розкаже про шляхи примусу. Не все ж йому в засаді сидіти,лайкати антиваксам та скаржитись на нормальних)). Хай проконсультує тебе, що можна зробити з пенсами.
Чому в тебе все повернуте на примус? Профедеформація від армії?
Інших методів нема: соцреклама, агідбригади, концерти ... про "гречку" вже писав, але щось в ОП креатив не в те русло іде?
Можна приперчити таким, як ти любиш: страшилки із лікарень, як невколоті бабки з дідами викидаються мішками із трупарні.
Ще можна замість Юліної тисячі підкинути "ковідний червонець"? Субсидію по спрощеній процедурі на комуналь/газ/воду/опалення/електрику на час дії вакцини
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?
flyman написав:про "гречку" вже писав
Я не побачив,як ви закрили ротик тим, хто тут насміхався "якщо така гарна вакцина, та і безкоштовна, то хіба треба ще і заохочувати?" Це робив Яма і Вкладчик, якщо що. Ідіть розберіться поки з ними.
А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?
Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками. Хто власне так писав?
Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному" Але ти прикидаєшся шлангом.
Вам надати посилання,,які тут приносили "хворіють так само,вакцина не допомогає"?? Та навіть ви самі мені тут що про Албанію і прибалтів співаєте?? То ви вже вирішіть вирішіть спочатку,вона помагає, чт ні?? Як ви збираєтесь переконувати пенсів?? Якщо самі несете таке. Будете казати"вакцина не допомагає, але візьміть гречку і ідіть колотись"? Точно спрацює?))
Вам надати посилання,,які тут приносили "хворіють так само,вакцина не допомогає"?? Та навіть ви самі мені тут що про Албанію і прибалтів співаєте?? То ви вже вирішіть вирішіть спочатку,вона помагає, чт ні?? Як ви збираєтесь переконувати пенсів?? Якщо самі несете таке. Будете казати"вакцина не допомагає, але візьміть гречку і ідіть колотись"? Точно спрацює?))
Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна.
Нагадує компанію в Китаї по боротьбі з горобцями. Ефекту не те що нуль, а навіть від"ємний.