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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4312431343144315>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126
Мені вже зробили щеплення
56%
71
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:22

  Hotab написав:
  flyman написав:перш за все групи ризику, тобто тих кому за 60

Ви готові очолити ту групу, яка буде як Шаріков "Котов душить" , так вишкрябувати з дому пенсіонерів і вести на ширку? Бо наш "юрист" вже очолив групу, яка не дасть не давати пенсам пенсію чи ліки в аптеці. Переговоріть з ним в ПП, і з єдиною узгодженою думкою приходьте.

  flyman написав:крім політпоноса про лишньохромосомних

Якраз вини і не хочуть колотись. І через них вони мають.

Станом на початок локдауну 21 жовтня повний курс вакцинації пройшли 49% населення

По факту - ще менше:

, у Латвії існує практика фіктивної вакцинації та купівлі сертифікатів про щеплення.

Державна поліція відкрила понад двадцять кримінальних справ про фіктивну вакцинацію, в них фігурують понад десять медпрацівників.

За неофіційною інформацією, сертифікат про щеплення без самого щеплення можна купити за 200-300 євро.

На початку жовтня 2021 року вся країна обговорювала трагічний випадок: від коронавірусу померла вчителька. І судячи з попередніх даних, вона не хотіла вакцинуватися - попри обов'язок зробити це - її син, скоріше за все, купив і подарував їй сертифікат.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59092776

навіщо вишкрябувати, он в Автрії пропонують фею на вибір на півгодини за дозу ширки, тут теж можна влаштувати мотивацію, чи гречкою чи шоу на піаніно, думаю креативщики в ОП ще не перевелися.

Тобто в Латвії, ти хочеш сказати, що 50% вакцинованих фікція?
10 медпрацівників наштампували сотні тисяч лівих сертифікатів?

А по Литві що?
По недовакцинованій Албанії?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:навіщо вишкрябувати, он в Автрії пропонують фею на вибір на півгодини за дозу ширки,

У нас теж пропонують ФЕЯ, але тим, хто відмовиться ширятись. :mrgreen:

  flyman написав:По недовакцинованій Албанії?

Одна з тих, де , як і у Індії, лише одного з десяти рахують. Проте зайва смертність там величезна.

По словам Алексея Ракши, среди европейских стран ситуация с COVID-19 в России одна из самых бедственных среди стран Европы, хуже показатели только в Албании и Македонии.


https://medportal.ru/mednovosti/izbytoc ... atastrofe/
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:25

  Hotab написав:
  flyman написав:навіщо вишкрябувати, он в Автрії пропонують фею на вибір на півгодини за дозу ширки,

У нас теж пропонують ФЕЯ, але тим, хто відмовиться ширятись. :mrgreen:

  flyman написав:По недовакцинованій Албанії?

Одна з тих, де , як і у Індії, лише одного з десяти рахують. Проте зайва смертність там величезна.

Ти відходиш від відповіді на запитання: "чому замість ефективного рішення приймається тупе і решту населення примушують виконувати тупість"?

Я би ще уточнив, "злочинна тупість", так як група 60+ іде під ніж а міліарди держбюджету (гроші платників податків, тобто твої і мої як і решти народу України) коту під хвіст.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:чому замість ефективного рішення приймається тупе і решту населення примушують виконувати тупість"?

Я ж сказав "змусь пенсів ширятись!"
Зайди в ЛС до "юриста",хай він тобі розкаже про шляхи примусу. Не все ж йому в засаді сидіти,лайкати антиваксам та скаржитись на нормальних)). Хай проконсультує тебе, що можна зробити з пенсами.

  flyman написав:Тобто в Латвії, ти хочеш сказати, що 50% вакцинованих фікція?
10 медпрацівників наштампували сотні тисяч лівих сертифікатів?


Я хочу сказати, що 50% це мало. Тим більше, що липи багато.
А 10 лікарів піймали, проте їх не всього ж 10 займались цим. Тут інший факт: у них це масове явище, бо є масовий попит.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:30

  ЛАД написав:P.s. Прошу учесть, "антивакс" это не ругательство. Вполне имеете право быть им.
И статьи УК за антивакцинаторство тоже нет. Просто надо быть честным.


Ваксов и антиваксов считаю экстремистами и не разделяю подобных радикальных взглядов, т.к. и те и другие хотят принуждать окружающих против их воли. Грубо говоря они хотят загнать всех в стойло и ходить строем. Если они хотят так жить пусть живут, но не нужно навязывать это окружающим.

Для справки:
Ваксы - те кто призывает к насильственной вакцинации.
Антиваксы - те кто призывает к запрету вакцин.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:31

  Hotab написав:
  flyman написав:чому замість ефективного рішення приймається тупе і решту населення примушують виконувати тупість"?

Я ж сказав "змусь пенсів ширятись!"
Зайди в ЛС до "юриста",хай він тобі розкаже про шляхи примусу. Не все ж йому в засаді сидіти,лайкати антиваксам та скаржитись на нормальних)). Хай проконсультує тебе, що можна зробити з пенсами.

Чому в тебе все повернуте на примус?
Профедеформація від армії?

Інших методів нема: соцреклама, агідбригади, концерти ... про "гречку" вже писав, але щось в ОП креатив не в те русло іде?

Можна приперчити таким, як ти любиш: страшилки із лікарень, як невколоті бабки з дідами викидаються мішками із трупарні.

Ще можна замість Юліної тисячі підкинути "ковідний червонець"?
Субсидію по спрощеній процедурі на комуналь/газ/воду/опалення/електрику на час дії вакцини
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:соцреклама, агідбригади, концерти

А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?

  flyman написав:про "гречку" вже писав

Я не побачив,як ви закрили ротик тим, хто тут насміхався "якщо така гарна вакцина, та і безкоштовна, то хіба треба ще і заохочувати?"
Це робив Яма і Вкладчик, якщо що.
Ідіть розберіться поки з ними.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36

  Hotab написав:
  flyman написав:соцреклама, агідбригади, концерти

А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?

Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками.
Хто власне так писав?

Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному"
Але ти прикидаєшся шлангом.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:тебе цього тут ніхто не травить

Вам надати посилання,,які тут приносили "хворіють так само,вакцина не допомогає"??
Та навіть ви самі мені тут що про Албанію і прибалтів співаєте?? То ви вже вирішіть вирішіть спочатку,вона помагає, чт ні?? Як ви збираєтесь переконувати пенсів?? Якщо самі несете таке. Будете казати"вакцина не допомагає, але візьміть гречку і ідіть колотись"?
Точно спрацює?))
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:43

  Hotab написав:
  flyman написав:тебе цього тут ніхто не травить

Вам надати посилання,,які тут приносили "хворіють так само,вакцина не допомогає"??
Та навіть ви самі мені тут що про Албанію і прибалтів співаєте?? То ви вже вирішіть вирішіть спочатку,вона помагає, чт ні?? Як ви збираєтесь переконувати пенсів?? Якщо самі несете таке. Будете казати"вакцина не допомагає, але візьміть гречку і ідіть колотись"?
Точно спрацює?))

Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна.

Нагадує компанію в Китаї по боротьбі з горобцями. Ефекту не те що нуль, а навіть від"ємний.
flyman
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