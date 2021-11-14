flyman написав:Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна
Так от тепер підсумуємо. Треба трошки розуму, щоб думати на 2-3 кроки вперед. Коли тут рік ідуть батлли , чи є взагалі ковід, чи є взагалі смерті, чи допомагає вакцинація? , ви яку позицію займали?? Як мінімум мовчали, як максимум підтримували, що нічого страшного, а вакцинація взагалі під сумнівом, що допомагає. Ви тоді чим думали?? Ви не розуміли, що в суспільстві формуються оці 50% ярих антиваксів?? Ви тоді думали, що треба ж якось переконати пенсів? Хто це зробить?. Діти і внуки оцих 50%?? А ви думаєте пенси самі не читають інтернет і не бачать оці настрої?? Але вам було по боку!!! Вас це не торкалось. А зараз торкнулось!! Вас обмежили в правах. І ви показали пальцем і заспівали "ідіть он їх коліть, ідіть їх переконуйте". Ви особисто подумали про сьогоднішній день рік тому, коли підтримували шабаш антиваксів!? Ото і начувайтесь тепер і не скигліть. Могло все бути інакше. Але думати на 3 кроки вперед вміють не только лишь все.
flyman написав:Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна
Так от тепер підсумуємо. Треба трошки розуму, щоб думати на 2-3 кроки вперед. Коли тут рік ідуть батлли , чи є взагалі ковід, чи є взагалі смерті, чи допомагає вакцинація? , ви яку позицію займали?? Як мінімум мовчали, як максимум підтримували, що нічого страшного, а вакцинація взагалі під сумнівом, що допомагає. Ви тоді чим думали?? Ви не розуміли, що в суспільстві формуються оці 50% ярих антиваксів?? Ви тоді думали, що треба ж якось переконати пенсів? Хто це зробить?. Діти і внуки оцих 50%?? А ви думаєте пенси самі не читають інтернет і не бачать оці настрої?? Але вам було по боку!!! Вас це не торкалось. А зараз торкнулось!! Вас обмежили в правах. І ви показали пальцем і заспівали "ідіть он їх коліть, ідіть їх переконуйте". Ви подумали про сьогодні рік тому, коли підтримували шабаш антиваксів!? Ото і начувайтесь тепер і не скиглять. Могло все бути інакш. Але думати на 3 кроки вперед вміють не только лиш все.
Чекай, шось ти забагато накнопав.
Тепер що маємо.
Замість того, щоб признати помилки влада знаходить ворогів, так званих антиваків (які з кожної праски агітували не колотися) і знаходять рішення (спочатку було заборона ходити в парк), що тре колоти всіх підряд, а хто не хоче, то обмежити в конституційних правах (лишилося ще пов"язочку не jude а antivak примусути носити під страхом розправи).
flyman написав:Замість того, щоб признати помилки влада
Яка ще"влада"? Влада - це ти. Це ти транслюєш в інет фальшивки, підтримуєш інших, хто це робить і кажеш "а ти, влада, давай переконуй пенсів". Кожен з нас робить свій вклад в цій країні, ти цього досі не усвідомив?? ТеьеФлай особисто з цими Вкладчиками якраз це об'єднує: той носить з антиукраїнських ресурсів антиукраїнську пропаганду , і каже "А ти, Україно, покажи, що ти будеш робити". Тому що він ніяка не Україна. А я Україна. І при всьому цинізму і безсердечності моїй особистій, для мене будь-які поразки України (воєнні, чи на ковідному фронті) це мої особисті поразки!!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Могло все бути інакше. Але думати на 3 кроки вперед вміють не только лишь все.
Не могло. Думаю даже если всех поголовно привить, это ситуацию заметно не изменило-бы. Закрыться от мира как Северная Корея перед тем как вирус попал в страну тоже не выход. Так что как либо существенно изменить ситуацию не получилось бы.
Единственное что можно было сделать - не пилить бюджетные деньги, не разваливать медицину, а наоборот развивать её. Строить больницы, закупать оборудование, повышать квалификацию врачей. Эпидемию это не предотвратило-бы но значительно смягчило бы её течение. Но всё это тоже малореально.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
The vaccine still kicks in though, making breakthrough cases less contagious than unvaccinated cases. Vaccines do this in two ways:
Clears the virus faster. The vaccinated are contagious for far fewer days than unvaccinated (average 3-6 days vs. 13-18 days with Delta). We’ve had three studies provide this evidence thus far: one in Singapore (here; see figure below), one among NBA (basketball) players (here), and one in the UK published in the Lancet (here). The faster the virus is cleared, the less it’s transmitted.
Reduces number of infectious particles. In the first few days, breakthrough cases have the same number of virus particles as unvaccinated (this is called viral load). But viral particles do not equal infectious particles. In fact, vaccinated have less infectious viral particles than unvaccinated. For example, in a study with healthcare workers, the vaccinated and unvaccinated had the same viral load. However, 69% vaccinated were positive for infectious virus compared to 85% unvaccinated positive for infectious virus. We also saw this in another study in China (here). The less infectious virus particles we have, the less the virus is transmitted.
2 профессора со своими студентами другие результаты получили