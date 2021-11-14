Додано: Нед 14 лис, 2021 20:58

flyman написав: Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна Вакцина помогає, але спочатку тре привити групу ризику, а не прививати тих, кому вакцина не потрібна

Так от тепер підсумуємо.Треба трошки розуму, щоб думати на 2-3 кроки вперед.Коли тут рік ідуть батлли , чи є взагалі ковід, чи є взагалі смерті, чи допомагає вакцинація? , ви яку позицію займали?? Як мінімум мовчали, як максимум підтримували, що нічого страшного, а вакцинація взагалі під сумнівом, що допомагає.Ви тоді чим думали?? Ви не розуміли, що в суспільстві формуються оці 50% ярих антиваксів?? Ви тоді думали, що треба ж якось переконати пенсів? Хто це зробить?. Діти і внуки оцих 50%?? А ви думаєте пенси самі не читають інтернет і не бачать оці настрої??Але вам було по боку!!! Вас це не торкалось. А зараз торкнулось!! Вас обмежили в правах. І ви показали пальцем і заспівали "ідіть он їх коліть, ідіть їх переконуйте".Ви особисто подумали про сьогоднішній день рік тому, коли підтримували шабаш антиваксів!? Ото і начувайтесь тепер і не скигліть. Могло все бути інакше. Але думати на 3 кроки вперед вміють не только лишь все.