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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:26
flyman написав:
іншого агітація з Кремля антиваками, це вони самі себе так агітують
Треба думати трохи. Останкінська агітація всередині країни, і агітація на експорт - це трохи різні агітації. Нажаль ти на 8 році війни не зрозумів багатьох речей. Мабуть теж тому, що вона тебе ніяк не торкнулась.
Зате якщо в кавалірці поселиться "моторола", ти зразу закричиш "де влада?? Чому вона мене не захищає?"
Це знову ж таки примітивізм і не вміння думати на 3 кроки вперед. То добре, що зараз для тебе знайшовся чорний дилдо, який тебе жохає за антиваксовську позицію))). Може щось зрозумієш).
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:28
Hotab написав: flyman написав:
іншого агітація з Кремля антиваками, це вони самі себе так агітують
Треба думати трохи. Останкінська агітація всередині країни, і агітація на експорт - це трохи різні агітації. Нажаль ти на 8 році війни не зрозумів багатьох речей. Мабуть теж тому, що вона тебе ніяк не торкнулась.
Зате якщо в кавалірці поселиться "моторола", ти зразу закричить "де влада?? Чому вона мене не захищає?"
Що там ще маєш в арсеналі маніпуляцій:
- шиття зради,
- залякування моторолами,
- вільні інтерпретації слів опонентів (обріхування, якщо на хлопський розум),
що ще?
І це реакція на пропозицію, що владі тре сфокусуватися в плані вакцинації на групі 60+, а не розпорошуватися на все населення і не діяти примусом, а переконанням, просвітництвом та агітацією.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 лис, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:30
Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:31
Ukrainian написав:
Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
а в ОП?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:32
flyman написав:
- залякування моторолами
Це дуже погано, що для тебе реальні мотороли і реальні путінські дії - це залякування. Просто ти ще не ляканий *****.
flyman написав:
владі тре сфокусуватися
Ти знову забув почати з себе. Що мав робити і не робити ти. Знову тоді влада в штани наклала.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:32
Ukrainian написав:
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
а что по закону у депутатов обязательно должен быть смартфон и на него установлена Дия?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:39
flyman написав: Ukrainian написав:
Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
а в ОП?
там к стати адвокат Ростислав Кравец отправил запрос омбудсмену, просил расрыть 2 вопроса:
- сколько работников вакцинировано в офисе омбудсмена
- сколько работников в офисе омбудсмена отсранено от работы за отсутствие вакцинации
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:45
Ромасик написав: flyman написав: Ukrainian написав:
Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
а в ОП?
там к стати адвокат Ростислав Кравец отправил запрос омбудсмену, просил расрыть 2 вопроса:
- сколько работников вакцинировано в офисе омбудсмена
- сколько работников в офисе омбудсмена отсранено от работы за отсутствие вакцинации
хотаб пише "почни з себе", а не працюй по методичкам Ольгіно.
Кравець типова консерва.
Справжні українці (шароварщики) вакцинуються без питань, а заодно ще всю родину, худобу (рогату/копитасту) включно з котами, собаками і хом"яком (щодо курей, питання відкрите).
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flyman
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:49
flyman, я тут задумывался, что послушал бы взгляд на это все юриста-вакса. Наверное же такие есть?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:50
flyman написав:
Кравець типова .
медійна шлюха. Не важливо на чому, головне щоб бути на слуху у ромасіків. Та тих, хто ще не чув його прізвища.
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