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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4314431543164317>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126
Мені вже зробили щеплення
56%
71
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:іншого агітація з Кремля антиваками, це вони самі себе так агітують

Треба думати трохи. Останкінська агітація всередині країни, і агітація на експорт - це трохи різні агітації. Нажаль ти на 8 році війни не зрозумів багатьох речей. Мабуть теж тому, що вона тебе ніяк не торкнулась.
Зате якщо в кавалірці поселиться "моторола", ти зразу закричиш "де влада?? Чому вона мене не захищає?"
Це знову ж таки примітивізм і не вміння думати на 3 кроки вперед. То добре, що зараз для тебе знайшовся чорний дилдо, який тебе жохає за антиваксовську позицію))). Може щось зрозумієш).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:28

  Hotab написав:
  flyman написав:іншого агітація з Кремля антиваками, це вони самі себе так агітують

Треба думати трохи. Останкінська агітація всередині країни, і агітація на експорт - це трохи різні агітації. Нажаль ти на 8 році війни не зрозумів багатьох речей. Мабуть теж тому, що вона тебе ніяк не торкнулась.
Зате якщо в кавалірці поселиться "моторола", ти зразу закричить "де влада?? Чому вона мене не захищає?"

Що там ще маєш в арсеналі маніпуляцій:
- шиття зради,
- залякування моторолами,
- вільні інтерпретації слів опонентів (обріхування, якщо на хлопський розум),
що ще?

І це реакція на пропозицію, що владі тре сфокусуватися в плані вакцинації на групі 60+, а не розпорошуватися на все населення і не діяти примусом, а переконанням, просвітництвом та агітацією.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:30

Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:31

  Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

а в ОП?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:- залякування моторолами

Це дуже погано, що для тебе реальні мотороли і реальні путінські дії - це залякування. Просто ти ще не ляканий *****.

  flyman написав:владі тре сфокусуватися

Ти знову забув почати з себе. Що мав робити і не робити ти. Знову тоді влада в штани наклала.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:32

  Ukrainian написав:С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.


а что по закону у депутатов обязательно должен быть смартфон и на него установлена Дия?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:39

  flyman написав:
  Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

а в ОП?

там к стати адвокат Ростислав Кравец отправил запрос омбудсмену, просил расрыть 2 вопроса:
- сколько работников вакцинировано в офисе омбудсмена
- сколько работников в офисе омбудсмена отсранено от работы за отсутствие вакцинации
:lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:45

  Ромасик написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

а в ОП?

там к стати адвокат Ростислав Кравец отправил запрос омбудсмену, просил расрыть 2 вопроса:
- сколько работников вакцинировано в офисе омбудсмена
- сколько работников в офисе омбудсмена отсранено от работы за отсутствие вакцинации
:lol:

хотаб пише "почни з себе", а не працюй по методичкам Ольгіно.
Кравець типова консерва.
Справжні українці (шароварщики) вакцинуються без питань, а заодно ще всю родину, худобу (рогату/копитасту) включно з котами, собаками і хом"яком (щодо курей, питання відкрите).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:49

flyman, я тут задумывался, что послушал бы взгляд на это все юриста-вакса. Наверное же такие есть?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Кравець типова .

медійна шлюха. Не важливо на чому, головне щоб бути на слуху у ромасіків. Та тих, хто ще не чув його прізвища.
Hotab
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