Цитрин написав:

ЛАД написав: Ещё один вопрос.

Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс? Ещё один вопрос.Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?

"инвазивный" означает укол или порез кожи или же введение

инструмента или чужеродного материала в тело или осмотр полости

тела. Для целей настоящих Правил медицинское обследование ушей,

носа и рта, измерение температуры с помощью ушного, ротового или

надкожного термометра или термической визуализации изображений;

медицинский осмотр; аускультация; внешняя пальпация; ретиноскопия;

наружный сбор проб мочи, фекальных веществ или слюны; наружное

измерение кровяного давления; и электрокардиография считаются

неинвазивными;

Да. Я ничего не имею против классических прививок, которые хорошо изучены и протестированы. И поддерживаю право тех, кто хочет уколоться от ковида. Уже говорил Вам - я против принуждения и против всякого рода дискриминации.Каждый имеет право самостоятельно согласиться или отказаться от инвазивных мед-процедуры и за выбор гражданина нельзя подвергать дискриминации или наказаниям. Причем согласие может быть отозвано в любой момент.По международному праву такое принуждение, дискриминация и наказания за отказ являются преступлением и не допускаются ни при черезвычайном положении, ни при военном положении.Для