ЛАД написав:Ещё один вопрос. Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?
Да. Я ничего не имею против классических прививок, которые хорошо изучены и протестированы. И поддерживаю право тех, кто хочет уколоться от ковида. Уже говорил Вам - я против принуждения и против всякого рода дискриминации.
Каждый имеет право самостоятельно согласиться или отказаться от инвазивных мед-процедуры и за выбор гражданина нельзя подвергать дискриминации или наказаниям. Причем согласие может быть отозвано в любой момент.
По международному праву такое принуждение, дискриминация и наказания за отказ являются преступлением и не допускаются ни при черезвычайном положении, ни при военном положении.
"инвазивный" означает укол или порез кожи или же введение инструмента или чужеродного материала в тело или осмотр полости тела. Для целей настоящих Правил медицинское обследование ушей, носа и рта, измерение температуры с помощью ушного, ротового или надкожного термометра или термической визуализации изображений; медицинский осмотр; аускультация; внешняя пальпация; ретиноскопия; наружный сбор проб мочи, фекальных веществ или слюны; наружное измерение кровяного давления; и электрокардиография считаются неинвазивными;
Тогда ещё 2 уточняющих вопроса. 1. Вы антиковидный антивакс? 2. Я сегодня (viewtopic.php?p=5334269#p5334269) цитировал о китайской вакцине, которая будет вводиться неинвазивно (ингаляционно). Её можно будет применять принудительно?
Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.
А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?
Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками. Хто власне так писав?
Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному" Але ти прикидаєшся шлангом.
А вот зачем так нагло врать?
ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.
Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.