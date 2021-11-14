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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4314431543164317

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126
Мені вже зробили щеплення
56%
71
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:04

  flyman написав:Справжні українці (шароварщики) вакцинуються без питань, а заодно ще всю родину, худобу (рогату/копитасту) включно з котами, собаками і хом"яком (щодо курей, питання відкрите).

буагага. Успіх з будівельником :lol: :lol: :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:07

  Ромасик написав:flyman, я тут задумывался, что послушал бы взгляд на это все юриста-вакса. Наверное же такие есть?

Це до австрійських юристів

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых
https://www.dw.com/ru/v-avstrii-objavil ... a-59803793

Дискримінація , права людини і тд :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:12

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Ещё один вопрос.
Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?


Да. Я ничего не имею против классических прививок, которые хорошо изучены и протестированы. И поддерживаю право тех, кто хочет уколоться от ковида. Уже говорил Вам - я против принуждения и против всякого рода дискриминации.

Каждый имеет право самостоятельно согласиться или отказаться от инвазивных мед-процедуры и за выбор гражданина нельзя подвергать дискриминации или наказаниям. Причем согласие может быть отозвано в любой момент. :wink:

По международному праву такое принуждение, дискриминация и наказания за отказ являются преступлением и не допускаются ни при черезвычайном положении, ни при военном положении.

Для справки:
"инвазивный" означает укол или порез кожи или же введение
инструмента или чужеродного материала в тело или осмотр полости
тела. Для целей настоящих Правил медицинское обследование ушей,
носа и рта, измерение температуры с помощью ушного, ротового или
надкожного термометра или термической визуализации изображений;
медицинский осмотр; аускультация; внешняя пальпация; ретиноскопия;
наружный сбор проб мочи, фекальных веществ или слюны; наружное
измерение кровяного давления; и электрокардиография считаются
неинвазивными;

Тогда ещё 2 уточняющих вопроса.
1. Вы антиковидный антивакс?
2. Я сегодня (viewtopic.php?p=5334269#p5334269) цитировал о китайской вакцине, которая будет вводиться неинвазивно (ингаляционно).
Её можно будет применять принудительно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:13

  Ukrainian написав:
  Ромасик написав:flyman, я тут задумывался, что послушал бы взгляд на это все юриста-вакса. Наверное же такие есть?

Це до австрійських юристів

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых
https://www.dw.com/ru/v-avstrii-objavil ... a-59803793

Дискримінація , права людини і тд :lol:


так и есть - дискриминация
Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.


И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:22

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:соцреклама, агідбригади, концерти

А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?

Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками.
Хто власне так писав?

Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному"
Але ти прикидаєшся шлангом.

А вот зачем так нагло врать?
ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.

viewtopic.php?p=5334507#p5334507
Это не Ваши слова? Всего на полчаса раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:22

  Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий
С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Можно с отрицательным тестом.
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