Додано: Нед 14 лис, 2021 23:00

Что вы предлагаете?

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?

КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?

Вечером тут просто шабаш антиваксов.Так это ещё несколько постов удалены модератором.Сплошное балабольство и демагогия.Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил толькоМожет. у вас, господа/панове плохое зрение?Ладно, вы против вакцин.Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.