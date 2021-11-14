ЛАД написав:Ещё один вопрос. Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?
Да. Я ничего не имею против классических прививок, которые хорошо изучены и протестированы. И поддерживаю право тех, кто хочет уколоться от ковида. Уже говорил Вам - я против принуждения и против всякого рода дискриминации.
Каждый имеет право самостоятельно согласиться или отказаться от инвазивных мед-процедуры и за выбор гражданина нельзя подвергать дискриминации или наказаниям. Причем согласие может быть отозвано в любой момент.
По международному праву такое принуждение, дискриминация и наказания за отказ являются преступлением и не допускаются ни при черезвычайном положении, ни при военном положении.
"инвазивный" означает укол или порез кожи или же введение инструмента или чужеродного материала в тело или осмотр полости тела. Для целей настоящих Правил медицинское обследование ушей, носа и рта, измерение температуры с помощью ушного, ротового или надкожного термометра или термической визуализации изображений; медицинский осмотр; аускультация; внешняя пальпация; ретиноскопия; наружный сбор проб мочи, фекальных веществ или слюны; наружное измерение кровяного давления; и электрокардиография считаются неинвазивными;
Тогда ещё 2 уточняющих вопроса. 1. Вы антиковидный антивакс? 2. Я сегодня (viewtopic.php?p=5334269#p5334269) цитировал о китайской вакцине, которая будет вводиться неинвазивно (ингаляционно). Её можно будет применять принудительно?
Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.
А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?
Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками. Хто власне так писав?
Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному" Але ти прикидаєшся шлангом.
А вот зачем так нагло врать?
ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.
Ukrainian написав:Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Цитрин Дополню свои 2 вопроса. Вы поставили + за пост flyman, в котором говорится:
нє, не так, а так ... все починалося з того, що не можна ходити по паркам, бо там бабай, тобто злий ковірус в кущах сидить і нападає на людей ... ще й ловили людей і намагалися штрафувати ... і ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.
Здесь совершенно однозначно говорится о неэффективности вакцинации и ни слова о принуждении. Так что Ваши попытки откреститься от гордого звания антивакс и объяснить свою агитацию против прививок принуждением или ещё чем-то - самая обычная ЛОЖЬ. Поднять забрало мужества не хватает. Как, впрочем, и у остальных антиваксов здесь. Кроме, пожалуй, Вкладчика. Он хотя бы не юлит.
ЛАД, о высокой эффективности вакцинации не говорят даже производители вакцин. Вакцинированные от ковида не только им заражаются, но и умирают от него же. Причём это НЕ единичные случаи. Так от чего же защищает вакцина? Якобы корректирует какие-то там вероятности, а если умер, значит просто неповезло?
Это всё мне напоминает страховые кампании. Пока платишь деньги, всё ок. Но, если вдруг настал страховой случай, найдётся 100500 причин, почему страховка не действует
Вечером тут просто шабаш антиваксов. Так это ещё несколько постов удалены модератором. Сплошное балабольство и демагогия. Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama. Может. у вас, господа/панове плохое зрение? Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете? ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК? КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
safonovstanislav написав:Вакцинированные от ковида не только им заражаются, но и умирают от него же. Причём это НЕ единичные случаи.
Ваш кэп.
safonovstanislav написав:Так от чего же защищает вакцина?
А вы читали но не поняли, или спали все это время и не читали ? Запишите себе где-то: Кратно уменьшает вероятность тяжёлого течения и смерти. Дурно пахнет задавание одних и тех же вопросов, ответы на которые были даны глубоко и не раз. .
Hotab написав:А може давайте ви для початку закрите роти тим, хто тут займається "вакцина вбивця, і не допомагає", а тоді поговоримо про агітацію?? А то антиагітацію ви заохочуєте,а чекаєте від держави агітації. Труси з хрестиком уживаються?
Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками. Хто власне так писав?
Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному" Але ти прикидаєшся шлангом.
А вот зачем так нагло врать?
ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.
вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так? Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна. Маніпуляція зі сторони ЛАДа. ЛАД, подумай сам, не закінчиться нормально перший і другий етап, як піде тема бустера. А ресурсу щоб колоти нема (банально не вистачає медперсоналу). Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%. Ось такий ньюанс. Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.
Будівельник це саме пояснював довший час: працювати на результат, а не гарні цифри на папері (60% чи 80% вакцинованих двічі).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вечером тут просто шабаш антиваксов. Так это ещё несколько постов удалены модератором. Сплошное балабольство и демагогия. Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama. Может. у вас, господа/панове плохое зрение? Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете? ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК? КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).
Два варианта: 1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения. 2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших
У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.