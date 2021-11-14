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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 23:22
ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:27
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).
Два варианта:
1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.
2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших
У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.
провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу), або на "хренові вакцини" (про що тут пишуть, що вакцинація не срібна куля), або ще знайдуть яку причину: як в кіно -"нє вінавата я, он сам прішол"
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43
flyman написав:
Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.
Ось такий ньюанс.
Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))
flyman написав:
провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу)
Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)).
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 23:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43
ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
А к Пастеру со всего мира ехали... И это с уровнем образования и логистикой 150-летней давности.
Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Что в свою очередь создает иллюзию благополучия по умолчанию. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Увы, с молоком матери информация о средней довакцинной продолжительности жизни <40 лет не передается, а научную литературу они не читают - только экспердов, подобных себе...
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