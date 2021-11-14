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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4315431643174318 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126 Мені вже зробили щеплення 56% 71 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 126 Додано: Нед 14 лис, 2021 23:22 ЛАД написав: Вечером тут просто шабаш антиваксов.

Так это ещё несколько постов удалены модератором.

Сплошное балабольство и демагогия.

Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama.

Может. у вас, господа/панове плохое зрение?

Ладно, вы против вакцин.

Что вы предлагаете?

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?

КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?



Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся. Вечером тут просто шабаш антиваксов.Так это ещё несколько постов удалены модератором.Сплошное балабольство и демагогия.Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил толькоМожет. у вас, господа/панове плохое зрение?Ладно, вы против вакцин.Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.

не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії flyman

Повідомлень: 26634 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1298 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 23:27 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Вечером тут просто шабаш антиваксов.

Так это ещё несколько постов удалены модератором.

Сплошное балабольство и демагогия.

Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama.

Может. у вас, господа/панове плохое зрение?

Ладно, вы против вакцин.

Что вы предлагаете?

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?

КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?



Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся. Вечером тут просто шабаш антиваксов.Так это ещё несколько постов удалены модератором.Сплошное балабольство и демагогия.Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил толькоМожет. у вас, господа/панове плохое зрение?Ладно, вы против вакцин.Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.

Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).



Два варианта:

1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.

2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших



У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут. Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).Два варианта:1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умершихУ нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.

провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу), або на "хренові вакцини" (про що тут пишуть, що вакцинація не срібна куля), або ще знайдуть яку причину: як в кіно -"нє вінавата я, он сам прішол" провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу), або на "хренові вакцини" (про що тут пишуть, що вакцинація не срібна куля), або ще знайдуть яку причину: як в кіно -"нє вінавата я, он сам прішол" flyman

Повідомлень: 26634 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1298 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.

Ось такий ньюанс. Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.Ось такий ньюанс.

Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))





flyman написав: провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу) провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу)

Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)). Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)). Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 23:46, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 5493 З нами з: 15.02.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43 ЛАД написав: Вечером тут просто шабаш антиваксов.

Вечером тут просто шабаш антиваксов.



А к Пастеру со всего мира ехали... И это с уровнем образования и логистикой 150-летней давности.



Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Что в свою очередь создает иллюзию благополучия по умолчанию. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Увы, с молоком матери информация о средней довакцинной продолжительности жизни <40 лет не передается, а научную литературу они не читают - только экспердов, подобных себе... А к Пастеру со всего мира ехали... И это с уровнем образования и логистикой 150-летней давности.Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Что в свою очередь создает иллюзию благополучия по умолчанию. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Увы, с молоком матери информация о средней довакцинной продолжительности жизни <40 лет не передается, а научную литературу они не читают - только экспердов, подобных себе... zРадио

Повідомлень: 11632 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2736 раз. Подякували: 6005 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4315431643174318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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