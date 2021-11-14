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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4315431643174318

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126
Мені вже зробили щеплення
56%
71
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:22

  ЛАД написав:Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин.
Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?

Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся. :)

не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:27

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин.
Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?

Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся. :)

Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).

Два варианта:
1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.
2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших

У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.

провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу), або на "хренові вакцини" (про що тут пишуть, що вакцинація не срібна куля), або ще знайдуть яку причину: як в кіно -"нє вінавата я, он сам прішол"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.
Ось такий ньюанс.

Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))


  flyman написав:провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу)

Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 23:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43

  ЛАД написав:Вечером тут просто шабаш антиваксов.


А к Пастеру со всего мира ехали... И это с уровнем образования и логистикой 150-летней давности.

Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Что в свою очередь создает иллюзию благополучия по умолчанию. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Увы, с молоком матери информация о средней довакцинной продолжительности жизни <40 лет не передается, а научную литературу они не читают - только экспердов, подобных себе...
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  #<1 ... 4315431643174318
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