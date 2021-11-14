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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 23:22
ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії
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flyman
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:27
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).
Два варианта:
1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.
2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших
У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.
провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу), або на "хренові вакцини" (про що тут пишуть, що вакцинація не срібна куля), або ще знайдуть яку причину: як в кіно -"нє вінавата я, он сам прішол"
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43
flyman написав:
Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.
Ось такий ньюанс.
Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))
flyman написав:
провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу)
Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)).
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 23:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 23:43
ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
А к Пастеру со всего мира ехали... И это с уровнем образования и логистикой 150-летней давности.
Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Что в свою очередь создает иллюзию благополучия по умолчанию. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Увы, с молоком матери информация о средней довакцинной продолжительности жизни <40 лет не передается, а научную литературу они не читают - только экспердов, подобных себе...
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:01
flyman написав: ЛАД написав:[b]Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
не кричіть, бо таке враження, що у вас загострення ковідофобії
бустера ему! за счет антиваксов!
Второй Хотабу жертвую.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:03
ЛАД написав:
Вы поставили + за пост flyman, в котором говорится:
Здесь совершенно однозначно говорится о неэффективности вакцинации
и ни слова о принуждении.
Я Вам должен отчитываться почему я кому-то плюс поставил?
Но я отвечу, хоть и не обязан объясняться за плюсы. Поставил т.к. считаю, что отлавливать и штрафовать людей за прогулки в парке - это действительно был маразм.
По поводу вакцины тоже согласен. По публикуемым результатам вакцина дает более легкое течение болезни, но не предотвращает распространение инфекции.
Поэтому принуждение людей с помощью дискриминации сертификатами не только нарушает права но и не имеет смысла в плане общественной пользы. Финансовый смысл для тех, кто на этом наживается кося деньги миллиардами за сертификаты и вакцины конечно есть, но для населения от этого одни убытки.
Тут либо крестик надо снять, либо трусы одеть. Тоесть либо вообще карантин не вводить, либо вводить его для всех в равной степени, без дискриминации по расовому, имущественному, сертификатному или инному признаку. Как это положено.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 15 лис, 2021 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:04
ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
Не против вакцин, а за разумное их применение. Вакцинацию надо было начинать в первую очередь с групп риска - 60+, диабетиков, сердечников... Что с того, что в Киеве сейчас вакцинировано под 50%, если это в первую очередь молодежь, которые укололись лишь ради сертификатов и которым эта вакцина была нужна, как зайцам стоп-сигналы. Растрата вакцин (и бюджетных денег) на переболевших с антителами – вообще вершина ковид сумасшествия.
Спросите, как заставить уколоться пенсионеров? Очень просто, например раздавать им по 1000 гривен в пунктах вакцинации. Где взять деньги? Не тратить вакцины на переболевших и сэкономленные деньги отдать пенсионерам.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:08
Hotab написав: flyman написав:
Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.
Ось такий ньюанс.
Ви говорите популістські очевидні речі : за все добре, проти всього поганого. Для того, щоб вакцинувати 60+, потрібно їх переконати (якщо вже ви заявили про недопустимість примусу, бо ж не армія). Проте ви особисто робити все, щоб вони не хотіли вакцинуватись. То ви брешете, чи втратили логіку власних поступків? І ваша ліва рука не знає,що робить права?))))
flyman написав:
провал із ковідом влада потім спише або на антиваків (якщо не переколе достатню кількість, а я думаю що не переколе, бо не вистачить ресурсу)
Ресурсу вистачало все літо. Особисто ваша діяльність не сприяла руху 60+ в пункти вакцинації)).
а що я маю робити? я що клерк МОЗу чи ОП?
дивна постановка питання.
мій посильний внесок написати на форумі, може хто прочитає з можновладців та подумає, що в цьому є сенс.
Так літом ніхто особливо не і не агітував, ну прийшла раз СМС і все.
Агітація пішла вже коли смажений півень клюнув, тобто під кінець жовтня, в розпал епідемії згадали, що тре вакцинація (хоча по правилам вацинацію під час епідемії не проводять, безглузда і шкідлива затія)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:11
ЛАД написав:
Ладно, вы против вакцин.
[size=150][b]Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
Я не против вакцин, хотя конкретно о вакцинах от этой болезни у меня сложилось скептическое мнение. Но кто хочет пусть делает, я никоим образом не возражаю - только за. Главное чтобы по добровольному волеизъявлению.
Что я предлагаю? Предлагаю отменить дискриминацию, т.е. убрать ограничения с сертификатами и в случае необходимости вводить карантин как положено - одинаковый для всех, без дискриминации, без цветовой дифференциации штанов, без колокольчиков в носу.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:20
Schmit написав: ЛАД написав:
Вечером тут просто шабаш антиваксов.
Так это ещё несколько постов удалены модератором.
Сплошное балабольство и демагогия.
Я уже, как минимум, дважды задавал вопрос. Один раз ответил только yama
.
Может. у вас, господа/панове плохое зрение?
Ладно, вы против вакцин. Что вы предлагаете?
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ИЛИ ПУСТИТЬ ВСЁ НА САМОТЁК?
КОМУ ПОЛОЖЕНО, УМРУТ; КОМУ НЕ СУДЬБА, ВЫЖИВУТ?
Жду ваших ответов. Сказать, что не заметили, вряд ли удастся.
Не против вакцин, а за разумное их применение. Вакцинацию надо было начинать в первую очередь с групп риска - 60+, диабетиков, сердечников... Что с того, что в Киеве сейчас вакцинировано под 50%, если это в первую очередь молодежь, которые укололись лишь ради сертификатов и которым эта вакцина была нужна, как зайцам стоп-сигналы. Растрата вакцин (и бюджетных денег) на переболевших с антителами – вообще вершина ковид сумасшествия.
Спросите, как заставить уколоться пенсионеров? Очень просто, например раздавать им по 1000 гривен в пунктах вакцинации. Где взять деньги? Не тратить вакцины на переболевших и сэкономленные деньги отдать пенсионерам.
поки що із обмеженнями виходить так: «суровость законов умеряется их неисполнением»
або ж "от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение"
.
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