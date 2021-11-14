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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4316431743184319 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127 Мені вже зробили щеплення 57% 72 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 127 Додано: Пон 15 лис, 2021 00:24 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: .......

Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками.

Хто власне так писав?



Тут 99% виступаю за "дьібільну вакцинацію" і пропонують робити "по розумному"

Але ти прикидаєшся шлангом. .......Крім тебе цього тут ніхто не травить, ти сам бігаєш з вбивцею і шиєш білими нитками.Хто власне так писав?Але ти прикидаєшся шлангом.

А вот зачем так нагло врать?

ці люди далі продовжують втирати другий рік чуйню ... замість визнати, що вакцинація не ефективна - колють бустер.

viewtopic.php?p=5334507#p5334507

Это не Ваши слова? Всего на полчаса раньше. А вот зачем так нагло врать?Это не Ваши слова? Всего на полчаса раньше.

вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так?

Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна.

Маніпуляція зі сторони ЛАДа. вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так?Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна.Маніпуляція зі сторони ЛАДа.

Как надоели выкручивания.

В Вашем посте ни слова о каких бы то ни было "вариантах". Совершенно однозначно написано - "вакцинація не ефективна". Простите, но читать Ваши мысли я не умею.



ЛАД, подумай сам, не закінчиться нормально перший і другий етап, як піде тема бустера. А ресурсу щоб колоти нема (банально не вистачає медперсоналу).

Почему-то ни в Европе, ни в США, ни в Израиле таких проблем не возникло. Или их смогли решить.



Я пропоную локалізувати фокус на самій вразливій групі, по принципу Парето, де 20% зусиль дають 80% результату, а Хотаб і ЛАД разом з владою та її посіпаками пропонують зосередити 80% зусиль і отримати ефект 20%.

Ось такий ньюанс.

Уже 100 раз обсуждали и Hotab уже ответил.



Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.

Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?

Да и сейчас. Вы с людьми разговариваете? Полно людей, которые не хотят вакцинироваться. По разным причинам. И это подтверждается соцопросами. Здесь приводили результаты. Как надоели выкручивания.В Вашем посте viewtopic.php?p=5334507#p5334507 о каких бы то ни было "вариантах". Совершенно однозначно написано - "вакцинація не ефективна". Простите, но читать Ваши мысли я не умею.Почему-то ни в Европе, ни в США, ни в Израиле таких проблем не возникло. Или их смогли решить.Уже 100 раз обсуждали иуже ответил.Не надо рассказывать сказки.При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?Да и сейчас. Вы с людьми разговариваете? Полно людей, которые не хотят вакцинироваться. По разным причинам. И это подтверждается соцопросами. Здесь приводили результаты. ЛАД 2 Повідомлень: 20520 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 00:36 ЛАД написав: Не надо рассказывать сказки.

При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.

Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?

Да и сейчас. Вы с людьми разговариваете? Полно людей, которые не хотят вакцинироваться. По разным причинам. И это подтверждается соцопросами. Здесь приводили результаты. Не надо рассказывать сказки.При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?Да и сейчас. Вы с людьми разговариваете? Полно людей, которые не хотят вакцинироваться. По разным причинам. И это подтверждается соцопросами. Здесь приводили результаты.

ЛАД я нікого ні за що не агітував літом (влада весною перемогла ковід і ковідна тема заглохла в медіа - владі це не цікаво),

Тема цю почав відписувати на форумі, коли влада нагло почала мене обмежувати на підставі відсутності якось сертифіката.



Чому влада літом не проводила агітацію?

Чому влада не робила нічого із потом туристів з ковідної Туреччини.

Чому влада не готувалася до 3ї хвилі ковіда?

Чому влада і посіпаки тепер знайшли ворогів у вигляді антиваків, які, виявляється зачитиували методички з Ольгіно в кожному чайнику і прасці?

Чому влада проводить неефективну політку вакцинації?

Чому влада проводить дискирмінацію на підставі відсутності якогось папірчика? ЛАД я нікого ні за що не агітував літом (влада весною перемогла ковід і ковідна тема заглохла в медіа - владі це не цікаво),Тема цю почав відписувати на форумі, коли влада нагло почала мене обмежувати на підставі відсутності якось сертифіката.Чому влада літом не проводила агітацію?Чому влада не робила нічого із потом туристів з ковідної Туреччини.Чому влада не готувалася до 3ї хвилі ковіда?Чому влада і посіпаки тепер знайшли ворогів у вигляді антиваків, які, виявляється зачитиували методички з Ольгіно в кожному чайнику і прасці?Чому влада проводить неефективну політку вакцинації?Чому влада проводить дискирмінацію на підставі відсутності якогось папірчика? flyman

Повідомлень: 26638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1298 раз. Подякували: 2154 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 00:42 ЛАД написав: Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

Не надо рассказывать сказки.

Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.

Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!

Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу? Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу? flyman

Повідомлень: 26638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1298 раз. Подякували: 2154 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 00:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: а що я маю робити? а що я маю робити?

Робити все,щоб в суспільстві не було 50% антиваксів:

1. З кожної праски всім казати, що ковід привів до жахливого росту смертності;

2. Вакцинація допомагає не навантажувати лікарні і не переходити в червоні зони, різко зменшує смертність;

3. Закривати рота тим,хто улюлюкає і гикає, коли мова йде про необхідність вакцинувати .

Все це працює на переконання групи 60+.



Що з цього робили ви ,і чи не робили часом навпаки??

flyman написав: а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію" а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію"

Ви ніякий не "неправильний антивак". Самий звичайний. Нерозумний,не розуміючий,что плює в колодязь. І зараз сам п'є з цього колодязя: агітував проти вакцинації,і 60+ її не пройшли.



Таких у нашій країні чимало: "я що хочу, то і роблю, що хочу, то і кажу, я проводжу шкідливу діяльність проти держави, але ти,держава,зроби , щоб все було добре, забезпеч мені!! "

Так не буває.



Така сама позиція у вас і у багатьох відносно безпеки країни.

Якщо в державі війна, то ви або берете до рук зброю, або справно платите всі податки , щоб воював хтось інший, або волонтерите (особисто чи допомагаєте волонтерам) . Якщо ви заховались самі, заховали дітей, сховали податки, то яке ви маєте право кричали перелякано з-під стола : "Ти державо там як хочеш, але мене захисти!! Ти держава,чи хто?? "

Так не буває. Бо держава це і є ти. Робити все,щоб в суспільстві не було 50% антиваксів:1. З кожної праски всім казати, що ковід привів до жахливого росту смертності;2. Вакцинація допомагає не навантажувати лікарні і не переходити в червоні зони, різко зменшує смертність;3. Закривати рота тим,хто улюлюкає і гикає, коли мова йде про необхідність вакцинувати .Все це працює на переконання групи 60+.Що з цього робили ви ,і чи не робили часом навпаки??Ви ніякий не "неправильний антивак". Самий звичайний. Нерозумний,не розуміючий,что плює в колодязь. І зараз сам п'є з цього колодязя: агітував проти вакцинації,і 60+ її не пройшли.Таких у нашій країні чимало: "я що хочу, то і роблю, що хочу, то і кажу, я проводжу шкідливу діяльність проти держави, але ти,держава,зроби , щоб все було добре, забезпеч мені!! "Так не буває.Така сама позиція у вас і у багатьох відносно безпеки країни.Якщо в державі війна, то ви або берете до рук зброю, або справно платите всі податки , щоб воював хтось інший, або волонтерите (особисто чи допомагаєте волонтерам) . Якщо ви заховались самі, заховали дітей, сховали податки, то яке ви маєте право кричали перелякано з-під стола : "Ти державо там як хочеш, але мене захисти!! Ти держава,чи хто?? "Так не буває. Бо держава це і є ти. Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 01:13, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 5494 З нами з: 15.02.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 00:59 safonovstanislav написав: ............

Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев). ............Не нужно полагаться на то, что НЕ достаточно эффективно. Просто всех перевакцинировать, как видно на примере Латвии - не поможет от слова совсем (60% полностью вакцинировано, а умирают на 40% активнее украинцев).

1. Как показала практика, 60% мало.

2. Умирают примерно так же. За последние 7 дней у них 234 смерти. Население примерно в 20 раз меньше нашего, т.е. примерно эквивалентно 4700 смертям у нас.

Если Вы читали сегодня мой пост



Два варианта:

1. Твёрдой авторитарной рукой уничтожить инфекцию внутри страны, т.е. полная остановка всей страны и сидение по домам месяцами, как в Китае, после чего проверять всех прибывающих в страну. Это конечно же вызовет недовольство населения.

2. Вообще ничего не делать для сдерживания распространения эпидемии. Лечить больных, хоронить умерших



У нас же, ни то, ни сё. Вроде бы и людей драконят всякими ограничениями, и распространение эпидемии сдержать не могут.

Первый вариант не реален. Китай не сидел "по домам месяцами". Когда закрыли Ухань (да, это огромный город, но это только небольшая часть Китая), остальная страна работала. Закрыть дома всю страну невозможно - сдохнем от голода, кормить нас никто не будет.

Второй вариант, конечно, хорош. Омолодим страну, решим проблемы пенс. фонда (или хотя бы облегчим), вырастет ВВП на душу населения. Ну да, кто-то потеряет родителей, дети - бабушек и дедушек. Ну да и хрен с ними.

Правда есть риски. Вирус может мутировать не в ту сторону. И вместо того, чтобы, как тут раньше некоторые писали, притереться к человеку и стать более мягким или просто сезонным, может начать серьёзнее поражать детей и молодёжь.

Тогда, вероятно, закончатся песни о принуждении и "ефективних варіантах". И о том, что "вируса нет" и "это обычный грипп" и "сопли". 1. Как показала практика, 60% мало.2. Умирают примерно так же. За последние 7 дней у них 234 смерти. Население примерно в 20 раз меньше нашего, т.е. примерно эквивалентно 4700 смертям у нас.Если Вы читали сегодня мой пост viewtopic.php?p=5334175#p5334175 , я там писал - у нас за 7 дней 4621 смерть.Первый вариант не реален. Китай"по домам месяцами". Когда закрыли Ухань (да, это огромный город, но это только небольшая часть Китая), остальная страна работала. Закрыть дома всю страну невозможно - сдохнем от голода, кормить нас никто не будет.Второй вариант, конечно, хорош. Омолодим страну, решим проблемы пенс. фонда (или хотя бы облегчим), вырастет ВВП на душу населения. Ну да, кто-то потеряет родителей, дети - бабушек и дедушек. Ну да и хрен с ними.Правда есть риски. Вирус может мутировать не в ту сторону. И вместо того, чтобы, как тут раньше некоторые писали, притереться к человеку и стать более мягким или просто сезонным, может начать серьёзнее поражать детей и молодёжь.Тогда, вероятно, закончатся песни о принуждении и "ефективних варіантах". И о том, что "вируса нет" и "это обычный грипп" и "сопли". ЛАД 2 Повідомлень: 20520 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 01:06 Цитрин написав: ЛАД написав: Ладно, вы против вакцин.

[size=150][b]Что вы предлагаете?

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

Ладно, вы против вакцин.[size=150][b]Что вы предлагаете?ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?



Я не против вакцин, хотя конкретно о вакцинах от этой болезни у меня сложилось скептическое мнение. Но кто хочет пусть делает, я никоим образом не возражаю - только за. Главное чтобы по добровольному волеизъявлению.



Что я предлагаю? Предлагаю отменить дискриминацию, т.е. убрать ограничения с сертификатами и в случае необходимости вводить карантин как положено - одинаковый для всех, без дискриминации, без цветовой дифференциации штанов, без колокольчиков в носу. Я не против вакцин, хотя конкретно о вакцинах от этой болезни у меня сложилось скептическое мнение. Но кто хочет пусть делает, я никоим образом не возражаю - только за. Главное чтобы по добровольному волеизъявлению.Что я предлагаю? Предлагаю отменить дискриминацию, т.е. убрать ограничения с сертификатами и в случае необходимости вводить карантин как положено - одинаковый для всех, без дискриминации, без цветовой дифференциации штанов, без колокольчиков в носу.

Привычка выкручиваться неискоренима.

"ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?", чтобы прекратить эпидемию.

Вы порассуждали за всё хорошее против всего плохого.

КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ?

ИЛИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО? Привычка выкручиваться неискоренима."ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?", чтобы прекратить эпидемию.Вы порассуждали за всё хорошее против всего плохого.КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ?ИЛИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО? ЛАД 2 Повідомлень: 20520 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 01:20 zРадио написав: Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать. Современное антивакцинаторство - типичнейший пример эффекта Даннинга-Крюгера. Плебс настолько качественно обхожен наукой, что может позволить себе ничего о ней не знать.



А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?



zРадио написав: Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности. Не помогают ни предостережения, ни видео из больниц, ни статистика смертности.



Что значит "не помогают"? Вы хотите чтото получить от окружающих, но они не согласны с вами и не дают Вам то, что Вы хотите? Вас это угнетает?



zРадио написав: Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием. Пока не отхлебнут проблем лично - продолжат заниматься самолюбованием.



Ковидом уже многие переболели, а ктото даже по второму разу, поэтому запугивание уже бесполезно. Как говорил один китайский философ - Если чем-либо острым все-время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту. Так и со страшилками.



Я переболел. Сделал бы процедуру, если бы заранее знал? Нет.



Кто принял решение, того уже бесполезно запугивать или переубеждать. И не потому, что они чтото не понимают, не потому что малограмотны, просто они так хотят - это их выбор и его нужно уважать. Вы хотите так, а они иначе. Вот и всё. А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?Что значит "не помогают"? Вы хотите чтото получить от окружающих, но они не согласны с вами и не дают Вам то, что Вы хотите? Вас это угнетает?Ковидом уже многие переболели, а ктото даже по второму разу, поэтому запугивание уже бесполезно. Как говорил один китайский философ - Если чем-либо острым все-время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту. Так и со страшилками.Я переболел. Сделал бы процедуру, если бы заранее знал? Нет.Кто принял решение, того уже бесполезно запугивать или переубеждать. И не потому, что они чтото не понимают, не потому что малограмотны, просто они так хотят - это их выбор и его нужно уважать. Вы хотите так, а они иначе. Вот и всё. Цитрин

Повідомлень: 580 З нами з: 26.06.21 Подякував: 99 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 01:21 flyman написав: а що я маю робити? я що клерк МОЗу чи ОП? а що я маю робити? я що клерк МОЗу чи ОП?



Для початку можна перестати писати тут казки про те що вакси хворіють та заражають так само як і антивакси. Довга дорога починається з малих кроків Для початку можна перестати писати тут казки про те що вакси хворіють та заражають так само як і антивакси. Довга дорога починається з малих кроків IgA Повідомлень: 979 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 159 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 01:23 flyman написав: ЛАД написав: Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

Не надо рассказывать сказки.

Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.

Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!

Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу? Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу?

Я нет.

А вот откуда Вы?

Вы верите, что у нас 99% за вакцинацию?

Вот это и есть сказки. И я ясно написал, что сказки именно это. Верьте в сказки и дальше. Так что возвращаю Вам - "Майстер словоблуддя".

Вы в другом посте задали кучу вопросов владе.

Но простите, Вы ребёнок? Не понимали, что летом был временный спад, а не конец эпидемии?

Не читали ветку. Вам запрещали? Или надо было на ветке ДС писать и напоминать об эпидемии?

Да и летом постоянно призывали вакцинироваться. Может быть, недостаточно активно, но напоминали постоянно.

Ни на кого не подействовало. И на Вас тоже.

Пока не ввели ограничения никто и не почесался. Точно по пословице: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".

Но есть и другие поговорки. Например, "Готовь сани летом, а телегу зимой".

Но Вам же надо, чтобы за вас это делала "влада", а вы будете на печи лежать и приговаривать: "А Вы что-то плохо меня агитируете. А ну-ка, давайте, постарайтесь получше. Да и что это такое, предлагаете мне всего-то бесплатную вакцинацию? Вы бы мне доплатили, тогда я ещё подумаю." Я нет.А вот откуда Вы?Вы верите, что у нас 99% за вакцинацию?Вот это и есть сказки. И я ясно написал, что сказки именно это. Верьте в сказки и дальше. Так что возвращаю Вам - "Майстер словоблуддя".Вы в другом посте задали кучу вопросов владе.Но простите, Вы ребёнок? Не понимали, что летом был временный спад, а не конец эпидемии?Не читали ветку. Вам запрещали? Или надо было на ветке ДС писать и напоминать об эпидемии?Да и летом постоянно призывали вакцинироваться. Может быть, недостаточно активно, но напоминали постоянно.Ни на кого не подействовало. И на Вас тоже.Пока не ввели ограничения никто и не почесался. Точно по пословице: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".Но есть и другие поговорки. Например, "Готовь сани летом, а телегу зимой".Но Вам же надо, чтобы за вас это делала "влада", а вы будете на печи лежать и приговаривать: "А Вы что-то плохо меня агитируете. А ну-ка, давайте, постарайтесь получше. Да и что это такое, предлагаете мне всего-то бесплатную вакцинацию? Вы бы мне доплатили, тогда я ещё подумаю." ЛАД 2 Повідомлень: 20520 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 01:26 Цитрин написав: .........

А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?

.......... .........А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?..........

Ясно вижу у нас на форуме.

Конкретный пример - Вы.

Правда, без плаката про 5G. Ясно вижу у нас на форуме.Конкретный пример - Вы.Правда, без плаката про 5G. ЛАД 2 Повідомлень: 20520 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4316431743184319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12910494

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13