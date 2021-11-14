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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4317431843194320>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127
Мені вже зробили щеплення
57%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:23

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.
Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!
Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу?

Я нет.
А вот откуда Вы?
Вы верите, что у нас 99% за вакцинацию?
Вот это и есть сказки. И я ясно написал, что сказки именно это. Верьте в сказки и дальше. Так что возвращаю Вам - "Майстер словоблуддя".
Вы в другом посте задали кучу вопросов владе.
Но простите, Вы ребёнок? Не понимали, что летом был временный спад, а не конец эпидемии?
Не читали ветку. Вам запрещали? Или надо было на ветке ДС писать и напоминать об эпидемии?
Да и летом постоянно призывали вакцинироваться. Может быть, недостаточно активно, но напоминали постоянно.
Ни на кого не подействовало. И на Вас тоже.
Пока не ввели ограничения никто и не почесался. Точно по пословице: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Но есть и другие поговорки. Например, "Готовь сани летом, а телегу зимой".
Но Вам же надо, чтобы за вас это делала "влада", а вы будете на печи лежать и приговаривать: "А Вы что-то плохо меня агитируете. А ну-ка, давайте, постарайтесь получше. Да и что это такое, предлагаете мне всего-то бесплатную вакцинацию? Вы бы мне доплатили, тогда я ещё подумаю."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:26

  Цитрин написав:.........
А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?
..........

Ясно вижу у нас на форуме.
Конкретный пример - Вы.
Правда, без плаката про 5G.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:30

  Цитрин написав:Кто принял решение, того уже бесполезно запугивать или переубеждать.


У Вашего решения есть не очень приятные для Вас последствия. И почему то Вы не готовы к им. К чему тогда такие решения?
Или у Вас на форуме типа групповая психотерапия - держимся братья, никакой вакцинации.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:38

  ЛАД написав:"ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?", чтобы прекратить эпидемию.
Вы порассуждали за всё хорошее против всего плохого.
КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ?
ИЛИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?


Моё мнение - её не остановить.
Но можно смягчить её последствия.

Нужно не мучать людей дискриминацией по сертификатам.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:41

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:"ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?", чтобы прекратить эпидемию.
Вы порассуждали за всё хорошее против всего плохого.
КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ?
ИЛИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?


Моё мнение - её не остановить.
Но можно смягчить её последствия.

КАК?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:50

  IgA написав:У Вашего решения есть не очень приятные для Вас последствия. И почему то Вы не готовы к им.


Вы о чём?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 02:01

  Цитрин написав:Вы о чём?


  Цитрин написав:просто они так хотят - это их выбор и его нужно уважать


Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?
Жаловаться на форуме бессмысленно, депутаты или президент его не читают, разве что для самуспокоения и групповой психотерапии
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 02:18

  IgA написав:Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить.


Если Вам требуется сила для продвижения своего идеала, с Вашим идеалом что-то не так :wink:

  IgA написав:Жаловаться на форуме бессмысленно, депутаты или президент его не читают, разве что для самуспокоения и групповой психотерапии


Я общаюсь, а не жалуюсь. Если излагаю какой-то тезис, то это скорее для себя. Критика позволяет находить у себя ошибки которые сам можешь не заметить.

И я не настолько наивен, чтобы ожидать, что меня будут читать депутаты и президент. Хотя кто его знает, кто скрывается за никами на форуме :D
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 02:51, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 02:40

  IgA написав:
  Schmit написав:Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий, чем упривитых.


не бесспорно, еще раз, теперь для Вас -
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21263461v1

While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations


он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых


однако есть куда глянуть относительно более сильного и долгоиграющего.
но понятно шо споры по работе и выводам будут.

This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Individuals who were both previously infected with SARS-CoV-2 and given a single dose of the vaccine gained additional protection against the Delta variant.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Если Вам требуется сила для продвижения своего идеала, с Вашим идеалом что-то не так

Банальная глупость и заблуждение.
Для продвижения идеала соблюдения пдр необходима сила и строгие меры наказания. Как только они исчезают, начинается полный ад.
Пока бляхеров не начали драть как котов помойных, никакие уговоры и рассказы о светлых идеалах не работали. Можно много приводить примеров, где без силы вильнолюдь не способен поступать как надо, а не как хочется.
Hotab
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