Додано: Пон 15 лис, 2021 01:23

flyman написав: ЛАД написав: Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

Не надо рассказывать сказки.

Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.

Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!

Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу? Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний.Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго!Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу?

Я нет.А вот откуда Вы?Вы верите, что у нас 99% за вакцинацию?Вот это и есть сказки. И я ясно написал, что сказки именно это. Верьте в сказки и дальше. Так что возвращаю Вам - "Майстер словоблуддя".Вы в другом посте задали кучу вопросов владе.Но простите, Вы ребёнок? Не понимали, что летом был временный спад, а не конец эпидемии?Не читали ветку. Вам запрещали? Или надо было на ветке ДС писать и напоминать об эпидемии?Да и летом постоянно призывали вакцинироваться. Может быть, недостаточно активно, но напоминали постоянно.Ни на кого не подействовало. И на Вас тоже.Пока не ввели ограничения никто и не почесался. Точно по пословице: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".Но есть и другие поговорки. Например, "Готовь сани летом, а телегу зимой".Но Вам же надо, чтобы за вас это делала "влада", а вы будете на печи лежать и приговаривать: "А Вы что-то плохо меня агитируете. А ну-ка, давайте, постарайтесь получше. Да и что это такое, предлагаете мне всего-то бесплатную вакцинацию? Вы бы мне доплатили, тогда я ещё подумаю."