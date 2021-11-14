Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.
Не надо рассказывать сказки.
Мабуть, так не цікаво вакам, бо образ ворога не правильний. Правильний антивак проти вакцинації взагалі, а тут бачте, неправильний антивак, бо за "розумну вакцинацію", значить розказує казки, на думку ЛАДа. Бінго! Майстер словоблуддя. Часом не з 95 кварталу?
Я нет. А вот откуда Вы? Вы верите, что у нас 99% за вакцинацию? Вот это и есть сказки. И я ясно написал, что сказки именно это. Верьте в сказки и дальше. Так что возвращаю Вам - "Майстер словоблуддя". Вы в другом посте задали кучу вопросов владе. Но простите, Вы ребёнок? Не понимали, что летом был временный спад, а не конец эпидемии? Не читали ветку. Вам запрещали? Или надо было на ветке ДС писать и напоминать об эпидемии? Да и летом постоянно призывали вакцинироваться. Может быть, недостаточно активно, но напоминали постоянно. Ни на кого не подействовало. И на Вас тоже. Пока не ввели ограничения никто и не почесался. Точно по пословице: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Но есть и другие поговорки. Например, "Готовь сани летом, а телегу зимой". Но Вам же надо, чтобы за вас это делала "влада", а вы будете на печи лежать и приговаривать: "А Вы что-то плохо меня агитируете. А ну-ка, давайте, постарайтесь получше. Да и что это такое, предлагаете мне всего-то бесплатную вакцинацию? Вы бы мне доплатили, тогда я ещё подумаю."
Цитрин написав:Кто принял решение, того уже бесполезно запугивать или переубеждать.
У Вашего решения есть не очень приятные для Вас последствия. И почему то Вы не готовы к им. К чему тогда такие решения? Или у Вас на форуме типа групповая психотерапия - держимся братья, никакой вакцинации.
Цитрин написав:просто они так хотят - это их выбор и его нужно уважать
Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе? Жаловаться на форуме бессмысленно, депутаты или президент его не читают, разве что для самуспокоения и групповой психотерапии
While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations
он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых
однако есть куда глянуть относительно более сильного и долгоиграющего. но понятно шо споры по работе и выводам будут.
This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Individuals who were both previously infected with SARS-CoV-2 and given a single dose of the vaccine gained additional protection against the Delta variant.
Цитрин написав:Если Вам требуется сила для продвижения своего идеала, с Вашим идеалом что-то не так
Банальная глупость и заблуждение. Для продвижения идеала соблюдения пдр необходима сила и строгие меры наказания. Как только они исчезают, начинается полный ад. Пока бляхеров не начали драть как котов помойных, никакие уговоры и рассказы о светлых идеалах не работали. Можно много приводить примеров, где без силы вильнолюдь не способен поступать как надо, а не как хочется.