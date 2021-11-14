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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4317431843194320 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127 Мені вже зробили щеплення 57% 72 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 127 Додано: Пон 15 лис, 2021 08:47 Хроника приближения к 50.



За вчера 442 смерти.

За последние 7 дней 4590 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4621 и 660).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев слегка уменьшилось - 508 835 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Хотя воскресенье не совсем показательный день. Ожидаю сегодня то же.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.033 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Новых данных пока нет. ЛАД 2 Повідомлень: 20523 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4948 раз. Подякували: 4561 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 08:47 ЛАД написав: flyman написав: вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так?

Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна.

Маніпуляція зі сторони ЛАДа. вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так?Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна.Маніпуляція зі сторони ЛАДа.

Как надоели выкручивания.



Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.

При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.

Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября? Как надоели выкручивания.Не надо рассказывать сказки.При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показываетпосле появления красных зон и введения ограничений.Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?

резкий рост прививок среди кого? среди студентов? это организация вакцинации ради вакцинации. резкий рост прививок среди кого? среди студентов? это организация вакцинации ради вакцинации. Ромасик Повідомлень: 3370 З нами з: 30.03.15 Подякував: 718 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 08:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: резкий рост прививок среди кого? среди студентов? резкий рост прививок среди кого? среди студентов?

Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??



Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата система

Лад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желание

Ромасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?





Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор. Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата системаЛад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желаниеРомасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор. Hotab

Повідомлень: 5493 З нами з: 15.02.09 Подякував: 278 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 08:58 IgA написав: Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе? Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?

как в Британии пенсов щемили? как в Британии пенсов щемили? Ромасик Повідомлень: 3370 З нами з: 30.03.15 Подякував: 718 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 09:00 Hotab написав: Ромасик написав: резкий рост прививок среди кого? среди студентов? резкий рост прививок среди кого? среди студентов?

Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??



Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата система

Лад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желание

Ромасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?





Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор. Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата системаЛад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желаниеРомасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор.

у тебя бодун? иди проспись, не неси свою чушь, она никому не интересна у тебя бодун? иди проспись, не неси свою чушь, она никому не интересна Ромасик Повідомлень: 3370 З нами з: 30.03.15 Подякував: 718 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4317431843194320 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13