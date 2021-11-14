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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4317431843194320

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127
Мені вже зробили щеплення
57%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:47

Хроника приближения к 50.

За вчера 442 смерти.
За последние 7 дней 4590 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4621 и 660).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев слегка уменьшилось - 508 835 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Хотя воскресенье не совсем показательный день. Ожидаю сегодня то же.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.033 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Новых данных пока нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:47

  ЛАД написав:
  flyman написав:вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так?
Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна.
Маніпуляція зі сторони ЛАДа.

Как надоели выкручивания.

Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.

Не надо рассказывать сказки.
При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений.
Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?

резкий рост прививок среди кого? среди студентов? это организация вакцинации ради вакцинации.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:резкий рост прививок среди кого? среди студентов?

Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??

Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата система
Лад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желание
Ромасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?


Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:58

  IgA написав:Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?

как в Британии пенсов щемили?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:00

  Hotab написав:
  Ромасик написав:резкий рост прививок среди кого? среди студентов?

Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??

Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата система
Лад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желание
Ромасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?


Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор.

у тебя бодун? иди проспись, не неси свою чушь, она никому не интересна
Ромасик
 
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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