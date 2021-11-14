Додано: Пон 15 лис, 2021 08:47

Хроника приближения к 50.



За вчера 442 смерти.

За последние 7 дней 4590 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4621 и 660).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев слегка уменьшилось - 508 835 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Хотя воскресенье не совсем показательный день. Ожидаю сегодня то же.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.033 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Новых данных пока нет.