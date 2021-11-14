Цитрин написав:просто они так хотят - это их выбор и его нужно уважать
Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе? Жаловаться на форуме бессмысленно, депутаты или президент его не читают, разве что для самуспокоения и групповой психотерапии
While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations
он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых
однако есть куда глянуть относительно более сильного и долгоиграющего. но понятно шо споры по работе и выводам будут.
This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Individuals who were both previously infected with SARS-CoV-2 and given a single dose of the vaccine gained additional protection against the Delta variant.
Цитрин написав:Если Вам требуется сила для продвижения своего идеала, с Вашим идеалом что-то не так
Банальная глупость и заблуждение. Для продвижения идеала соблюдения пдр необходима сила и строгие меры наказания. Как только они исчезают, начинается полный ад. Пока бляхеров не начали драть как котов помойных, никакие уговоры и рассказы о светлых идеалах не работали. Можно много приводить примеров, где без силы вильнолюдь не способен поступать как надо, а не как хочется.
За вчера 442 смерти. За последние 7 дней 4590 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4621 и 660).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев слегка уменьшилось - 508 835 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Хотя воскресенье не совсем показательный день. Ожидаю сегодня то же. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.033 смерти. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Новых данных пока нет.
flyman написав:вакцинація у тому варіанті, якому вона зараз проводиться є неефективна, що не так? Я пропонував ефективний варіант (сфокусуватися на групі ризику, і ті що 60+), але ЛАД вирвав слова з контексту. Вийшло, що я пишу, що будь-яка вакцинація неефективна. Маніпуляція зі сторони ЛАДа.
Как надоели выкручивания.
Причому і я, і Хотаб, і ЛАД і ще 99% населення за вакцинацію, тільки за розумну вакцинацію, а не тупу.
Не надо рассказывать сказки. При всех недостатках в организации вакцинации возможности были. И это хорошо показывает резкий рост количества прививок после появления красных зон и введения ограничений. Где были эти 99% всё лето? Да и в сентябре-начале октября?
резкий рост прививок среди кого? среди студентов? это организация вакцинации ради вакцинации.
Ромасик написав:резкий рост прививок среди кого? среди студентов?
Ромасик, вы утратили способность понимать прочитанное?? Или пропетлял без бана, так воспрял с утра и с новой силой начал флуд бестолковый??
Флай: мы не можем обеспечить темп вакцинации, виновата система Лад: прекрасно обеспечили, когда народ пошел колоться, было бы у него желание Ромасик: кто пошел? Студенты? И зачем они?
Не дошло, что система способна обеспечить? Об этом разговор.
у тебя бодун? иди проспись, не не неси свою чушь, она никому не интересна
Ромасик, это Вы себе? Вам Hotab очень чётко объяснил суть разговора. А Вы в ответ вместо благодарности " чушь", "никому не интересна". Подтверждаете, что для Вас главное пофлудить и "погонять ковидчиков", а смысл и истина побоку?