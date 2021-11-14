ЛАД написав:Ромасик, это Вы себе? Вам Hotab очень чётко объяснил суть разговора. А Вы в ответ вместо благодарности " чушь", "никому не интересна". Подтверждаете, что для Вас главное пофлудить и "погонять ковидчиков", а смысл и истина побоку?
вы в потоке своего флуда, наверное не заметили вопрос. повторю: как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?
ЛАД написав:
Ромасик написав:
IgA написав:Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?
как в Британии пенсов щемили?
В Британии пенсы шли сами, в основном. Видимо, умнее наших.
Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит. Ваше "видимо" объясняет что-то только вам.
Ромасик написав:как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?
1. Среди загона есть все возраста, в том числе и 60+ 2. Вакцинация уменьшает нагрузку на медицинскую систему, оставляя место , оборудование и персонал для уязвимых групп.
Но вы наконец поняли, что система в состоянии обеспечить желающих? Было бы желание у публики идти. :Ю А то вы хватаете много вопросов сразу себе,не усвоив предыдущий. ) Мы то помним ваши трудности в подобных случаях.
Ромасик написав:Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит.
В Британии пенсы доверяют государству, а не правдорубам с ютуба. Процент антиваксов в обществе крайне мал, поэтому решили что затраты на их щемление не окупаются. А в Украине вас слишком много чтобы просто оставить в покое, локдаун государству из-за ваших иррациональных страхов не нужен
Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!
А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко?
Вменяемая Германия до вакцинации: Без теста в магазин не пустят? Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.
Ромасик написав:как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?
1. Среди загона есть все возраста, в том числе и 60+ 2. Вакцинация уменьшает нагрузку на медицинскую систему, оставляя место , оборудование и персонал для уязвимых групп.
Но вы наконец поняли, что система в состоянии обеспечить желающих? Было бы желание у публики идти. :Ю А то вы хватаете много вопросов сразу себе,не усвоив предыдущий. ) Мы то помним ваши трудности в подобных случаях.
1. Да, вам бы не знать, какая доля в этом загоне 60+ 2. Лозунг красивый, нужно уточнить:
Вакцинация студентов уменьшает нагрузку на медицинскую систему на 1%
3. Я знаю, что желающие пенсы шугаются туда идти. А вот нежелающие студенты успешно создают нагрузку на пункты вакцинации и хейт на соцсети. Но главное ведь вакцинация ради вакцинации, да?
Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!
А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко?
Вменяемая Германия до вакцинации: Без теста в магазин не пустят? Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.