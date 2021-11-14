Додано: Пон 15 лис, 2021 10:22

Ромасик написав: , т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!

, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!

А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко?Вменяемая Германия до вакцинации:Без теста в магазин не пустят?Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.Так что, нашему вильнолюдю какая жесткость,какой хардкор по душе? Украинский, немецкий?