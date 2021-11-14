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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4318431943204321>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127
Мені вже зробили щеплення
57%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:30

  ЛАД написав:Ромасик, это Вы себе?
Вам Hotab очень чётко объяснил суть разговора.
А Вы в ответ вместо благодарности " чушь", "никому не интересна".
Подтверждаете, что для Вас главное пофлудить и "погонять ковидчиков", а смысл и истина побоку?

вы в потоке своего флуда, наверное не заметили вопрос.
повторю:
как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  IgA написав:Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?

как в Британии пенсов щемили?

В Британии пенсы шли сами, в основном.
Видимо, умнее наших.

Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит.
Ваше "видимо" объясняет что-то только вам.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?

1. Среди загона есть все возраста, в том числе и 60+
2. Вакцинация уменьшает нагрузку на медицинскую систему, оставляя место , оборудование и персонал для уязвимых групп.

Но вы наконец поняли, что система в состоянии обеспечить желающих? :mrgreen: Было бы желание у публики идти. :Ю
А то вы хватаете много вопросов сразу себе,не усвоив предыдущий. ) Мы то помним ваши трудности в подобных случаях.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:50

  Цитрин написав:Если Вам требуется сила для продвижения своего идеала, с Вашим идеалом что-то не так


Если Вам для уверенности в своем выборе нужно писать о нем на форуме значит что Вы не очень уверенны в его правильности

  Цитрин написав:Я общаюсь, а не жалуюсь. Если излагаю какой-то тезис, то это скорее для себя

  IgA написав:самуспокоения и групповой психотерапии
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:55

  pilker написав:однако есть куда глянуть относительно более сильного и долгоиграющего.
но понятно шо споры по работе и выводам будут.


Проблема в том что это только один препринт. Если проанализировать несколько подобных статей, то разница между природным и вакцинным иммунитетом не так уж и заметна.

В обзоре что я процитировал израильские результаты учтены кстати
Востаннє редагувалось IgA в Пон 15 лис, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:59

  Ромасик написав:Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит.

В Британии пенсы доверяют государству, а не правдорубам с ютуба. Процент антиваксов в обществе крайне мал, поэтому решили что затраты на их щемление не окупаются.
А в Украине вас слишком много чтобы просто оставить в покое, локдаун государству из-за ваших иррациональных страхов не нужен
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:17

  IgA написав:
  Ромасик написав:Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит.

В Британии пенсы доверяют государству,

  IgA написав:Любое вменяемое государство такой выбор не уважает и не собирается уважать. Щемит вас и будет щемить. Или Вы правда считали что будет иначе?

ааа, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!

А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко? :mrgreen:


Вменяемая Германия до вакцинации:
Без теста в магазин не пустят?
Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.

https://www.dw.com/ru/na-shoping-s-test ... a-57201535


Так что, нашему вильнолюдю какая жесткость,какой хардкор по душе? Украинский, немецкий? :mrgreen: :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:25

  Hotab написав:
  Ромасик написав:как происходящий осенью загон сказался на вакцинации той группы населения, которая сейчас умирает по 700 человек в день?

1. Среди загона есть все возраста, в том числе и 60+
2. Вакцинация уменьшает нагрузку на медицинскую систему, оставляя место , оборудование и персонал для уязвимых групп.

Но вы наконец поняли, что система в состоянии обеспечить желающих? :mrgreen: Было бы желание у публики идти. :Ю
А то вы хватаете много вопросов сразу себе,не усвоив предыдущий. ) Мы то помним ваши трудности в подобных случаях.

1. Да, вам бы не знать, какая доля в этом загоне 60+
2. Лозунг красивый, нужно уточнить:
Вакцинация студентов уменьшает нагрузку на медицинскую систему на 1%

3. Я знаю, что желающие пенсы шугаются туда идти. А вот нежелающие студенты успешно создают нагрузку на пункты вакцинации и хейт на соцсети.
Но главное ведь вакцинация ради вакцинации, да?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:31

  Ромасик написав:Но главное ведь вакцинация ради вакцинации, да?

Вакцинация не ради вакцинации, а ради уменьшения последствий заболевания ковидом, ради уменьшения нагрузки на медицинскую систему

Но ты явно НЕ в состоянии понять эту простую истину
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:31

  Hotab написав:
  Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!

А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко? :mrgreen:


Вменяемая Германия до вакцинации:
Без теста в магазин не пустят?
Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.

https://www.dw.com/ru/na-shoping-s-test ... a-57201535


Так что, нашему вильнолюдю какая жесткость,какой хардкор по душе? Украинский, немецкий? :mrgreen: :mrgreen:

статья немножко о другом:
На шопинг - только с тестом на коронавирус.

но ладно и так сойдет. При чем тесты делались возле каждого ТЦ и бесплатно.
Ромасик
 
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