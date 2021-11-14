Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!
А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко?
Вменяемая Германия до вакцинации: Без теста в магазин не пустят? Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.
Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами. Весна , мечтаемая некотрымм Франция:
Закрылись многие магазины, запрещено перемещаться из региона в регион, и граждан просят работать только из дома. Но при соблюдении мер безопасности остаются открытыми, в частности, парикмахерские, цветочные салоны, ремонт обуви и автомобильные мастерские. Начальные школы по-прежнему работают, старшие классы будут учиться частично онлайн. Удаляться от дома более чем на 10 км запрещено, за исключением экстренных случаев, в каждом из которых граждане будут должны официально и письменно объяснять, почему эта поездка необходима.
Многие парижане перед карантином решили выбраться подальше от столицы: на поездах, либо в личных автомобилях. За несколько часов до начала локдауна были раскуплены все билеты на поезда в районы, на которые ограничения не распространились: в Бретань, в город Лион и другие.
Ромасик написав:но ладно и так сойдет. При чем тесты делались возле каждого ТЦ и бесплатно.
Статья как раз о том. У нас тоже можно с тестами всюду. В чем проблема? Почему вой об ущемлении?? Никто не колет насильно ведь. Тест был беплатно раз в неделю. Надо чаще в магаз - за свой счёт. А у насбесплатно дали вакцину, так Яма сказал "где-то обман.., как это бесплатно?'"
Кстати, тесты бесплатные были уже отменены. Платный - 70 евро. И если кто-то думает, что для немцев это мелочи, то он глубоко ошибается. Сейчас, правда, вроде опять будет бесплатно, точно не скажу. А вообще для Ромасиков - пусть почитают о 2g и 2g+.
Цитрин написав:то, что вакцина помогает, не дает права на принудительную инвазивную процедуру и не дает права на дискриминацию и наказание для тех, кто от неё отказался.
А знаете почему юристы и "юристы" массово выпускают видео, выступают на разных шоу, на улицах и в транспорте, да даже на этой ветке с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?
Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!
Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок на зарегистрированные заявления в суд от юристов о признании Постанов Кабмина незаконными и соотв. решений судов о согласии или несогласии их с такими заявлениями. Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует - какой нормальный человек, а тем более юрист, будет резать курицу, несущую золотые яйца?
Да, на прошлый понедельник привили 85083 чел., а на этот - 97373. Что вас удивляет? Все, кто хотел привиться по собственному желанию, давно это сделали. Те, кто приходят сейчас на вакцинацию – это люди, которых вынудили обстоятельства. Убеждения на тему ковида почти у всех уже сформировались, причем на практических примерах - болели сами, друзья, родственники, знакомые... Также и с вакцинацией - кто чем кололся и какие побочки - люди обсудили и сделали выводы.
Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены. С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак.... И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора, и поднимающаяся ярость. П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.
Цитата от знакомых из Фейсбука. Т.к. разрешения не спрашивал, то ссылку не дам и все имена изменены. Не антиваксы. Привита вся семья, включая бабушку и дедушку.
Hotab написав:Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами. Весна , мечтаемая некотрымм Франция:
Закрылись многие магазины, запрещено перемещаться из региона в регион, и граждан просят работать только из дома. Но при соблюдении мер безопасности остаются открытыми, в частности, парикмахерские, цветочные салоны, ремонт обуви и автомобильные мастерские. Начальные школы по-прежнему работают, старшие классы будут учиться частично онлайн. Удаляться от дома более чем на 10 км запрещено, за исключением экстренных случаев, в каждом из которых граждане будут должны официально и письменно объяснять, почему эта поездка необходима.
Многие парижане перед карантином решили выбраться подальше от столицы: на поездах, либо в личных автомобилях. За несколько часов до начала локдауна были раскуплены все билеты на поезда в районы, на которые ограничения не распространились: в Бретань, в город Лион и другие.