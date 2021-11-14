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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4320432143224323>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 127
Мені вже зробили щеплення
57%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:05

  Ромасик написав:...
Ну и зраду подвезли:
В Германии вновь введут бесплатные тесты на COVID-19

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618eab479a7947143261ca27

Зрада будет, если введут -- пока просто разговоры говорят.
И там по той ссылке реально зрады подвезли -- только с другой стороны :lol:
Those who do not have a vaccination will in future only be allowed to leave their house or apartment for urgent reasons
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:05

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:, т.е. под "вменяемым государством" вы понимали Украину, не Британию?!

А это исключает, что Британия , как вменяемое государство, поступило бы с дисидентами так же жестко? :mrgreen:


Вменяемая Германия до вакцинации:
Без теста в магазин не пустят?
Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест.

https://www.dw.com/ru/na-shoping-s-test ... a-57201535


Так что, нашему вильнолюдю какая жесткость,какой хардкор по душе? Украинский, немецкий? :mrgreen: :mrgreen:

статья немножко о другом:
На шопинг - только с тестом на коронавирус.

но ладно и так сойдет. При чем тесты делались возле каждого ТЦ и бесплатно.

вна Україні тре заробляти на тестах, це ж святе
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:12

Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.
Весна , мечтаемая некотрымм Франция:



Закрылись многие магазины, запрещено перемещаться из региона в регион, и граждан просят работать только из дома. Но при соблюдении мер безопасности остаются открытыми, в частности, парикмахерские, цветочные салоны, ремонт обуви и автомобильные мастерские. Начальные школы по-прежнему работают, старшие классы будут учиться частично онлайн.

Удаляться от дома более чем на 10 км запрещено, за исключением экстренных случаев, в каждом из которых граждане будут должны официально и письменно объяснять, почему эта поездка необходима.

Многие парижане перед карантином решили выбраться подальше от столицы: на поездах, либо в личных автомобилях. За несколько часов до начала локдауна были раскуплены все билеты на поезда в районы, на которые ограничения не распространились: в Бретань, в город Лион и другие.

https://www.bbc.com/russian/news-56478230

Я прям вижу ,как Флай объясняет, почему ему надо в кавалирку в цоколе за 10 км от Киева. Иди наоборот, попасть в Киев из кавалирки, где обязан сидеть
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:13

  Hotab написав:
  Ромасик написав:но ладно и так сойдет. При чем тесты делались возле каждого ТЦ и бесплатно.

Статья как раз о том. У нас тоже можно с тестами всюду. В чем проблема? Почему вой об ущемлении?? Никто не колет насильно ведь. :lol:
Тест был беплатно раз в неделю. Надо чаще в магаз - за свой счёт. А у насбесплатно дали вакцину, так Яма сказал "где-то обман.., как это бесплатно?'"

Кстати, тесты бесплатные были уже отменены. Платный - 70 евро. И если кто-то думает, что для немцев это мелочи, то он глубоко ошибается.
Сейчас, правда, вроде опять будет бесплатно, точно не скажу.
А вообще для Ромасиков - пусть почитают о 2g и 2g+.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:то, что вакцина помогает, не дает права на принудительную инвазивную процедуру и не дает права на дискриминацию и наказание для тех, кто от неё отказался.

А знаете почему юристы и "юристы" массово выпускают видео, выступают на разных шоу, на улицах и в транспорте, да даже на этой ветке с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?

Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!

Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок на зарегистрированные заявления в суд от юристов о признании Постанов Кабмина незаконными и соотв. решений судов о согласии или несогласии их с такими заявлениями. Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует - какой нормальный человек, а тем более юрист, будет резать курицу, несущую золотые яйца?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:18

  antey1969 написав:Ну в общем-то случилось то, о чем я говорил в прошлые выходные. Только на этот раз все подтверждено официальной статистикой

Вакцинация от COVID-19 на выходных: число прививок за сутки упало ниже 100 тысяч
https://www.unn.com.ua/ru/news/1952412- ... n_get_more


Да, на прошлый понедельник привили 85083 чел., а на этот - 97373.
Что вас удивляет? Все, кто хотел привиться по собственному желанию, давно это сделали. Те, кто приходят сейчас на вакцинацию – это люди, которых вынудили обстоятельства. Убеждения на тему ковида почти у всех уже сформировались, причем на практических примерах - болели сами, друзья, родственники, знакомые... Также и с вакцинацией - кто чем кололся и какие побочки - люди обсудили и сделали выводы.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:понедельник к понедельнику.
Наверное, цифры не такие, как хотелось б

Уже 50,или какие такие хотелось бы?)))
473/442
Прорыв? Летим в 50?))
Не хочется снова уверенно заявить"все позади",а? :lol:
Или прививка от пустобрехливых заявлений пока еще действует? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Вакцинація 20% групи 60+ дає звантаження медсистеми на 80%.
Що не зрозуміло.

15 ноября 2021

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиквидной вакцины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1952412- ... n_get_more

(Спасибо antey1969 за ссылку).
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:23

Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены.
С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак....
И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора, и поднимающаяся ярость.
П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.

Цитата от знакомых из Фейсбука. Т.к. разрешения не спрашивал, то ссылку не дам и все имена изменены.
Не антиваксы. Привита вся семья, включая бабушку и дедушку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:28

  Hotab написав:Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.
Весна , мечтаемая некотрымм Франция:



Закрылись многие магазины, запрещено перемещаться из региона в регион, и граждан просят работать только из дома. Но при соблюдении мер безопасности остаются открытыми, в частности, парикмахерские, цветочные салоны, ремонт обуви и автомобильные мастерские. Начальные школы по-прежнему работают, старшие классы будут учиться частично онлайн.

Удаляться от дома более чем на 10 км запрещено, за исключением экстренных случаев, в каждом из которых граждане будут должны официально и письменно объяснять, почему эта поездка необходима.

Многие парижане перед карантином решили выбраться подальше от столицы: на поездах, либо в личных автомобилях. За несколько часов до начала локдауна были раскуплены все билеты на поезда в районы, на которые ограничения не распространились: в Бретань, в город Лион и другие.

https://www.bbc.com/russian/news-56478230

Я прям вижу ,как Флай объясняет, почему ему надо в кавалирку в цоколе за 10 км от Киева. Иди наоборот, попасть в Киев из кавалирки, где обязан сидеть

Ти щось перепутав, в мене в Києві є кавалірка в трикутнику пішої достутності до трьох видів ШРТ: електричка, метро, трамвай.
flyman
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