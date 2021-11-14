Додано: Пон 15 лис, 2021 11:15

Цитрин написав: то, что вакцина помогает, не дает права на принудительную инвазивную процедуру и не дает права на дискриминацию и наказание для тех, кто от неё отказался. то, что вакцина помогает,на принудительную инвазивную процедуру ина дискриминацию и наказание для тех, кто от неё отказался.

А знаете почему юристы и "юристы" массово выпускают видео, выступают на разных шоу, на улицах и в транспорте, да даже на этой ветке с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий, что требование предъявлений "ковидных документов", что штрафы за нарушение этих Постанов, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих ПостановЗаконам и Конституции Украины?Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило, они открыли, как особо не напрягаясь заработать деньги,, которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!Если я не прав в этом,меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок на зарегистрированные заявления в судо признании Постанов Кабмина незаконными и соотв. решений судов о согласии или несогласии их с такими заявлениями. Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует -