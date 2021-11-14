«Мы пока не видим снижения эффективности бустерной дозы, но нам нужно подождать еще месяц или два, чтобы получить более четкие данные, – сказал он. – Один из уроков четвертой волны заключается в том, что нужно предвидеть вспышку болезни, а не ждать ее».



На вопрос, когда может начаться вакцинация следующей дозой, Аш ответил, что это зависит от того, «когда будут данные, которые позволят это сделать».



Аш охарактеризовал ситуацию в Европе как «тревожную», уточнив, что это «явный результат ослабления действия вакцин, как было в Израиле во время четвертой волны». «Рост заболеваемости в Европе происходит из-за хорошо знакомого нам штамма «дельта», – сказал Аш (генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор ).