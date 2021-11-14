Вице-спикер Александр Корниенко заявил, что некоторые народные депутаты не желают выполнять постановление Верховной Рады о предъявлении ковид-сертификатов или пцр-тестов для входа в помещения парламента.
«К сожалению мы уже имеем примеры, когда (не буду называть ни фракцию, ни фамилию), но народные депутаты ведут себя ну так, согласно записи сложно понять, достойно ли, но похоже, что не достойно и на счёт соблюдения карантинных ограничений и по отношению к работникам управления госохраны. Хотелось бы обратиться к руководству фракций провести разъяснительную работу с депутатами. Потому что меньше всего должны страдать сотрудники управления госохраны, которые просто стоят на посту, а депутаты ведут себя непозволительно», - сказал Корниенко.
Мне вообще все равно, что у тебя є. Речь о том, что старая демократическая Европа на порядок жестче зажимала права у народа. До вакцинации. Так что не надо тут лить слезы, как лишили права работать и отдыхать. Было бы желание.
«Мы пока не видим снижения эффективности бустерной дозы, но нам нужно подождать еще месяц или два, чтобы получить более четкие данные, – сказал он. – Один из уроков четвертой волны заключается в том, что нужно предвидеть вспышку болезни, а не ждать ее».
На вопрос, когда может начаться вакцинация следующей дозой, Аш ответил, что это зависит от того, «когда будут данные, которые позволят это сделать».
Аш охарактеризовал ситуацию в Европе как «тревожную», уточнив, что это «явный результат ослабления действия вакцин, как было в Израиле во время четвертой волны». «Рост заболеваемости в Европе происходит из-за хорошо знакомого нам штамма «дельта», – сказал Аш (генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор ).
С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак....
Гениальное решение. Т.е. человек готов даже сделать тест на наличие страшной коронавирусной пандемической инфекции, за свои деньги, даже он окажется отрицательным - и всё равно его не пустят! Т.е. вся пандемия основана на этих тестах, повсюду рост заболеваемости (на самом деле количества тестов, но это принято не озвучивать), человек официально не болен, но всё равно - сиди дома или уколись экспериментальным препаратом. Вы по-прежнему продолжаете думать, что все эти меры предпринимаются исключительно ради заботы о здоровье общества?
hexswitch88 написав:повсюду рост заболеваемости (на самом деле количества тестов,
Расскажите пожалуйста подробнее свою позицию в контексте этих слов. Никакого роста заболеваемости не бывает? Просто есть рост количества тестов? Так? А рост смертей есть? Или просто погибших в ДТП записывают в ковидники, а так то смертей больше не стало?
_hunter написав:И там по той ссылке реально зрады подвезли -- только с другой стороны
Those who do not have a vaccination will in future only be allowed to leave their house or apartment for urgent reasons
И вы это поддерживаете? Если желтые звезды заставят носить непривитых, тоже одобрите?
Новые (?) лица на форуме. Вы специально с утра зарегистрировались, чтобы пургу гнать? И не надо приплетать сюда "жёлтые звёзды". Не превращайте трагедию целого народа в повод для зубоскальства. В газовые камеры Вас не отправляют. И в концлагеря тоже.
Семидневный коэффициент загруженности клиник в ФРГ - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений - по данным на 12 ноября, вырос до 4,7 на сто тысяч населения (днем ранее - 4,65). В субботу и воскресенье эти данные не публикуются. Самый высокий до сих пор коэффициент загруженности клиник в Германии наблюдался в прошлогодний рождественский период - около 15,5 на сто тысяч населения.