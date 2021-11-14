Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены.

С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак....

И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора , и поднимающаяся ярость.

П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.