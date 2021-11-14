«Мы пока не видим снижения эффективности бустерной дозы, но нам нужно подождать еще месяц или два, чтобы получить более четкие данные, – сказал он. – Один из уроков четвертой волны заключается в том, что нужно предвидеть вспышку болезни, а не ждать ее».
На вопрос, когда может начаться вакцинация следующей дозой, Аш ответил, что это зависит от того, «когда будут данные, которые позволят это сделать».
Аш охарактеризовал ситуацию в Европе как «тревожную», уточнив, что это «явный результат ослабления действия вакцин, как было в Израиле во время четвертой волны». «Рост заболеваемости в Европе происходит из-за хорошо знакомого нам штамма «дельта», – сказал Аш (генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор ).
However, the situation is much worse than this because neither PCR nor antigen tests are close to a 99% specificity level in practice, for various reasons (Braunstein et al. 2021). Lee 2020 performed a lab analysis of the CDC PCR test accuracy, which was widely used in the first months of the pandemic, and found it had a 70% specificity (i.e. 30% false positives) and 80% sensitivity (20% false negatives). This is because of faulty designs built in to the test from the beginning, as various news accounts from the Washington Post, NPR and ProPublica have since revealed.
This level of inaccuracy matches the CDC’s own internal report that found 33% false results when its PCR test was released in late February 2020, as reported on by National Public Radio (Temple-Raston 2020). Intuitively, and in an emergency situation, we may think that a 70-80% accuracy rate is far from perfect but may still be “good enough.” But this is where common sense and intuition gets us – and the public – into trouble. If we input these figures in the BMJ calculator, we obtain a catastrophic 30 out of 31 false positives.
Hotab написав:А рост смертей есть? Или просто погибших в ДТП записывают в ковидники, а так то смертей больше не стало?
Семидневный коэффициент загруженности клиник в ФРГ - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений - по данным на 12 ноября, вырос до 4,7 на сто тысяч населения (днем ранее - 4,65). В субботу и воскресенье эти данные не публикуются. Самый высокий до сих пор коэффициент загруженности клиник в Германии наблюдался в прошлогодний рождественский период - около 15,5 на сто тысяч населения.
На этой странице есть видео "Как в Кельне праздновали карнавал на фоне роста заражений ковидом". "Дисциплинированные" немцы тоже соблюдают требования только, когда прямо требуют и заставляют.
И ещё:
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.
Если не будет принято никаких мер, то показатели заражаемости удвоятся в ближайшие две недели, предупредил Шпан: "Мы должны сделать все необходимое, чтобы переломить эту тенденцию. Если этого не сделать, всю страну ждет тяжелый декабрь".
Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены. С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак.... И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора, и поднимающаяся ярость. П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.
Цитата от знакомых из Фейсбука. Т.к. разрешения не спрашивал, то ссылку не дам и все имена изменены. Не антиваксы. Привита вся семья, включая бабушку и дедушку.
Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены. С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак.... И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора, и поднимающаяся ярость. П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.
Цитата от знакомых из Фейсбука. Т.к. разрешения не спрашивал, то ссылку не дам и все имена изменены. Не антиваксы. Привита вся семья, включая бабушку и дедушку.
Что за "2G, лишающих людей выбора"? Впервые слышу
Das bedeutet die 2G-Regel für Geimpfte, Genesene. Von der 3G-Regel ist bereits seit längerer Zeit die Rede. Die drei „G“ stehen dabei für geimpft, genesen, getestet.
И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
hexswitch88 написав:По поводу специфичности тестов
Это ответы на ваши вопросы в своей голове. Я задавал иной. "Это просто больше делают тестов, или количество реально больных, в том числе тяжёлых выросло??
hexswitch88 написав:Статистика забавная штука, особенно если есть только официальная.
Опять вы не ответили. Общая смертность выросла или нет? Можно записать умершего от радости первого секса в ковидники,можно наоборот. Но сумма от этого не должна меняться. Она изменилась существенно, или нет?
Faceless написав:......... Что за "2G, лишающих людей выбора"? Впервые слышу
Если коротко, то
разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.
Апелляционный суд США принял решение приостановить распоряжение президента Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили в субботу местные СМИ. Коллегия из трех членов пятого окружного апелляционного суда США в Новом Орлеане подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу, несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей. "Мандат ошеломляюще широк. Он - это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)", - написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт. Он отметил, что "общественным интересам также служит сохранение нашей конституционной структуры и сохранение свободы отдельных лиц принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников". Ранее этот же суд уже временно заблокировал требование об обязательной вакцинации для бизнеса, заявив, что оно поднимает "серьезные законодательные и конституционные проблемы".
ЛАД написав:[quote]Я долго не хотела касаться здесь этой темы. Мы давно привиты, Пете 17 и решение он принимал сам, а вот с Васей тянули, стрёмно, ему всего 14, ещё пару месяцев назад для этого возраста прививки не были разрешены. С завтрашнего дня ему никуда нельзя: ни в кино, ни на спорт, ни с друзьями в бассейн... Ни с дорогущим тестом за 70 евро, никак.... И мне плохо и грустно буквально телом, и дело даже не в этом конкретном решении для своего ребёнка, хотя и в нём тоже. Какой-то генетический ужас, появившийся неделю назад, когда окна ресторанов начали обклеивать объявлениями про 2G, лишающих людей выбора, и поднимающаяся ярость. П-та, я не хочу дискуссий и советов в своей ленте по этой горячей и такой непростой теме, отрефлектирую, успокоюсь, решу.
Цитата от знакомых из Фейсбука. Т.к. разрешения не спрашивал, то ссылку не дам и все имена изменены. Не антиваксы. Привита вся семья, включая бабушку и дедушку.
Что за "2G, лишающих людей выбора"? Впервые слышу
Das bedeutet die 2G-Regel für Geimpfte, Genesene. Von der 3G-Regel ist bereits seit längerer Zeit die Rede. Die drei „G“ stehen dabei für geimpft, genesen, getestet.[/quote]Тут хоч зрозуміло тепер, чого G