yanyura написав:Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!
Так иски однотипные, можно взять одну рыбу и подавать по ней много исков для разных людей.
С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.