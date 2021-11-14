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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 432343244325432643274328>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:42

  yanyura написав:Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!


Так иски однотипные, можно взять одну рыбу и подавать по ней много исков для разных людей.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:можно взять одну рыбу и подавать по ней много исков для разных людей

Так юрысты и делают.
Потому и активировались эти "Кравцы". Жатва идёт!!
Это только у нашего все время уходит на жалобы в форуме строчить, а настоящие сейчас не покладают рук.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:51

Цитрин писал(а):
ЛАД писал(а):
"ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?", чтобы прекратить эпидемию.
Вы порассуждали за всё хорошее против всего плохого.
КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ?
ИЛИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?

Моё мнение - её не остановить.
Но можно смягчить её последствия.

КАК?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:59

Как вакцины предотвращают передачу
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:17

  Hotab написав:Это ответы на ваши вопросы в своей голове. Я задавал иной. "Это просто больше делают тестов, или количество реально больных, в том числе тяжёлых выросло??

И тестов делают больше (я вот делаю из-за ограничений например), и количество реально больных растёт. Осень, зима - ультрафиолета стало меньше, иммунитет ослабевает естественным образом, организм более восприимчив к инфекциям. Что является доминирующим фактором в росте обнаруженных случаев (доля тяжелых или ложноположительные) - не знаю. Согласно тому источнику, что я приводил - примерно 30 из 31 положительных тестов могут быть ложноположительными. Поэтому вызывает очень большие сомнения.

  Hotab написав:Опять вы не ответили. Общая смертность выросла или нет? Можно записать умершего от радости первого секса в ковидники,можно наоборот. Но сумма от этого не должна меняться. Она изменилась существенно, или нет?

Общая смертность выросла - https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... .full-text
Тут правда за июнь-декабрь 2020 в Украине, когда спасительных вакцин ещё не было. Избыточная смертность составила 6%, из которых "официальных" заключений с ковид примерно 33%, т.е. 1.98%. Существенно ли это - ну не знаю, как по мне не очень.
hexswitch88
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:22

С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.

https://www.rbc.ua/rus/news/vya-1636966035.html
Ещё одна неинвазивная вакцина.
Цитрин, против её принудительного применения будете протестовать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hexswitch88 написав:Существенно ли это - ну не знаю, как по мне не очень.

Не очень 1.98% или не очень 6%?
Вы же правда осилили статью , которую приведи,и не тешите себя иллюзиями, что только эти 1.98% и есть по факту ковидные смерти. Или таки только они?

А так же хотелось бы понять вашу позицию,а сколько же "очень"?
Скажем рост годовой смертности +15..20% от обычной нормы уже очень, или тоже ещё пока "не очень"?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:06


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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:11

  ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля.
В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.
Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 15 лис, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:12

Ромасик , мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))
Hotab
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