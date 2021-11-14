yanyura написав:Не из-за того, что это "лично их не касается и поэтому они не имеют права подать в суд", а потому, что для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!
Так иски однотипные, можно взять одну рыбу и подавать по ней много исков для разных людей.
Hotab написав:Это ответы на ваши вопросы в своей голове. Я задавал иной. "Это просто больше делают тестов, или количество реально больных, в том числе тяжёлых выросло??
И тестов делают больше (я вот делаю из-за ограничений например), и количество реально больных растёт. Осень, зима - ультрафиолета стало меньше, иммунитет ослабевает естественным образом, организм более восприимчив к инфекциям. Что является доминирующим фактором в росте обнаруженных случаев (доля тяжелых или ложноположительные) - не знаю. Согласно тому источнику, что я приводил - примерно 30 из 31 положительных тестов могут быть ложноположительными. Поэтому вызывает очень большие сомнения.
Hotab написав:Опять вы не ответили. Общая смертность выросла или нет? Можно записать умершего от радости первого секса в ковидники,можно наоборот. Но сумма от этого не должна меняться. Она изменилась существенно, или нет?
Общая смертность выросла - https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... .full-text Тут правда за июнь-декабрь 2020 в Украине, когда спасительных вакцин ещё не было. Избыточная смертность составила 6%, из которых "официальных" заключений с ковид примерно 33%, т.е. 1.98%. Существенно ли это - ну не знаю, как по мне не очень.
С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.
ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
сейчас осень, вроде
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 15 лис, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.