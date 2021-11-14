Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:20
Hotab написав: Ромасик
, мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))
раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.
Ромасик
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:23
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик
, мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))
раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.
Уточняю, касается всех.
Израиль, случаев заболевания на 100к,
Голубая - неваксы, темнозеленая - настоящие ваксы, ну и полуваксы .
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Hotab
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:28
почему нигде нет графика по переболевшим?
Вадим Жураковский
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:36
Вадим Жураковский написав:
почему нигде нет графика по переболевшим?
Это не важно. Ромасикам с Вкладчиками надо усвоить хорошенько, крепко!!, кто же сегодня и сейчас ходит и разносит по Израилю заразу:
Hotab
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:41
Hotab написав:
Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.
Весна , мечтаемая некотрымм Франция:
мы еще с Германией не разобрались, он уже к н французам перепрыгнул.
Europe hits highest weekly COVID-19 cases since pandemic began
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105702
где эта хваленая экспериментальная вакцина??
Ромасик
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:42
Sir Andrew said the next thing might be "a variant which is even better at transmitting in vaccinated populations", adding: "So, that's even more of a reason not to be making a vaccine programme around herd immunity."
https://news.sky.com/story/covid-19-her ... p-12378242
Belgium’s most-vaccinated province also has highest number of Covid cases
https://www.brusselstimes.com/news/belg ... vid-cases/
интересно существует ли связь между двумя цитатами.
pilker
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:43
Hotab написав: Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик
, мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))
раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.
Уточняю, касается всех.
Израиль,
Британия? Great Britain? UK?
Ромасик
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44
Ромасик написав:
мы еще с Германией не разобрались
Нельзя внушить то, что вы неспособны понять.
Но я попробую.
А это уже без привязки к 100к. Прост абсолютное количество бродящих по улице больных. При том, что в Израиле только треть не кололась
Ромасик написав:
где эта хваленая экспериментальная вакцина??
Возможно её видно по смертям?? Вернее многократному их падению на фоне заболеваемости, вызванной возвращением к нормальной жизни?? Не?
Hotab
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:48
25-от октября умерло более 3 тыс украинцев! Вдвое выше нормы! Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет. Электронную статистику за 90-е найти невозможно, но с учетом динамике годовой смертности предположу, что и там такого не было. Вероятнее всего, подобной смертности не было с 1945-го...
zРадио
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:49
Ромасик написав:
Британия? Great Britain? UK?
Так ты мне принеси текущие графики из статуправления Британии
https://coronavirus.data.gov.uk/
,мы и посмотрим. А не статеечки
zРадио написав:
Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет
Нам все лето обещали "все позади" и "50". Странно.
И обещали то доктора наук.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Пон 15 лис, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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