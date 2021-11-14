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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:20

  Hotab написав:Ромасик , мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))

раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:23

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик , мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))

раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.


Уточняю, касается всех.

Израиль, случаев заболевания на 100к,
Голубая - неваксы, темнозеленая - настоящие ваксы, ну и полуваксы .
Зображення
Зображення


https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

почему нигде нет графика по переболевшим?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:36

  Вадим Жураковский написав:почему нигде нет графика по переболевшим?


Это не важно. Ромасикам с Вкладчиками надо усвоить хорошенько, крепко!!, кто же сегодня и сейчас ходит и разносит по Израилю заразу:

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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:41

  Hotab написав:Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.
Весна , мечтаемая некотрымм Франция:

мы еще с Германией не разобрались, он уже к н французам перепрыгнул.
Europe hits highest weekly COVID-19 cases since pandemic began

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105702
где эта хваленая экспериментальная вакцина??
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:42

Sir Andrew said the next thing might be "a variant which is even better at transmitting in vaccinated populations", adding: "So, that's even more of a reason not to be making a vaccine programme around herd immunity."

https://news.sky.com/story/covid-19-her ... p-12378242

Belgium’s most-vaccinated province also has highest number of Covid cases

https://www.brusselstimes.com/news/belg ... vid-cases/

интересно существует ли связь между двумя цитатами.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик , мы видели этот график. В нем за счёт группы 0-18 все против тебя))

раз видели, то уточяйте, что ваш опус не касается лиц 30+.


Уточняю, касается всех.

Израиль,

Британия? Great Britain? UK?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:мы еще с Германией не разобрались

Нельзя внушить то, что вы неспособны понять.

Но я попробую.

А это уже без привязки к 100к. Прост абсолютное количество бродящих по улице больных. При том, что в Израиле только треть не кололась
Зображення

  Ромасик написав:где эта хваленая экспериментальная вакцина??

Возможно её видно по смертям?? Вернее многократному их падению на фоне заболеваемости, вызванной возвращением к нормальной жизни?? Не? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:48

25-от октября умерло более 3 тыс украинцев! Вдвое выше нормы! Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет. Электронную статистику за 90-е найти невозможно, но с учетом динамике годовой смертности предположу, что и там такого не было. Вероятнее всего, подобной смертности не было с 1945-го...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Британия? Great Britain? UK?

Так ты мне принеси текущие графики из статуправления Британии

https://coronavirus.data.gov.uk/
,мы и посмотрим. А не статеечки :lol:

  zРадио написав:Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет

Нам все лето обещали "все позади" и "50". Странно.
И обещали то доктора наук.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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