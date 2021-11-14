Цитрин написав:А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?
Здесь )) Вы еще, что называется, поміркований. Но тоже антивакс
Цитрин написав:Что значит "не помогают"? Вы хотите чтото получить от окружающих, но они не согласны с вами и не дают Вам то, что Вы хотите? Вас это угнетает?
Я, как умею, борюсь с невежеством. Неудача немного угнетает, это правда
Цитрин написав:Ковидом уже многие переболели, а ктото даже по второму разу, поэтому запугивание уже бесполезно. Как говорил один китайский философ - Если чем-либо острым все-время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту. Так и со страшилками
Чтобы что? Кто вас злонамеренно пугает и зачем?
Цитрин написав:Вы хотите так, а они иначе. Вот и всё.
Харьковский 16-летний ДЕБИЛ тоже хотел иначе. Последствия известны...
Яркий пример того,что когда у тебя трудности в восприятии информации, то ты низкую вакцинацию в молодых группах называешь "недоверием ", вместо того,чтобы понять простую истину: доверие это когда "кого позвали на вакцинацию , тот и пошел". Звали стариков - они пришли и есть на графике. Детей (почти) не звали, или звали в последнюю очередь.
Hotab написав:Яркий пример того,что когда у тебя трудности в восприятии информации, то ты низкую вакцинацию в молодых группах называешь "недоверием ", вместо того,чтобы понять простую истину: доверие это когда "кого позвали на вакцинацию , тот и пошел". Звали стариков - они пришли и есть на графике. Детей (почти) не звали, или звали в последнюю очередь.
Это все то,что Ромасикам понять сложно.
почти не звали - это как? Не обещали выселить с общаги, если не вакцинируется?