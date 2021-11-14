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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4325432643274328>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:51

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Британия? Great Britain? UK?

Так ты мне принеси текущие графики из статуправления Британии

https://coronavirus.data.gov.uk/
,мы и посмотрим. А не статеечки :lol:

что еще тебе принести?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:52

  Вадим Жураковский написав:почему нигде нет графика по переболевшим?


Потому что для вакцинации ими надо пренебречь :wink: По статистике из них повторно заражаются около 0,1-0,2%. А если переболевших подсчитать, то случайно может получиться "коллективный иммунитет" :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:54

  IgA написав:
  Ромасик написав:Тут интересовал ответ ИгА, как бы с места событий и в разрезе принудиловки, о которой он говорит.

В Британии пенсы доверяют государству,

я правильно понимаю из графика ниже, что брит чем старше, тем у него доверие к государству выше?Зображення

а у молодежи доверие стремится к украинскому?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:55

  Цитрин написав:А где Вы антивакцинаторов видели, ну кроме как проплаченных провокаторов по телевизору, которые с плакатами про 5G?


Здесь )) Вы еще, что называется, поміркований. Но тоже антивакс

  Цитрин написав:Что значит "не помогают"? Вы хотите чтото получить от окружающих, но они не согласны с вами и не дают Вам то, что Вы хотите? Вас это угнетает?


Я, как умею, борюсь с невежеством. Неудача немного угнетает, это правда

  Цитрин написав:Ковидом уже многие переболели, а ктото даже по второму разу, поэтому запугивание уже бесполезно. Как говорил один китайский философ - Если чем-либо острым все-время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту. Так и со страшилками


Чтобы что? Кто вас злонамеренно пугает и зачем?

  Цитрин написав:Вы хотите так, а они иначе. Вот и всё.


Харьковский 16-летний ДЕБИЛ тоже хотел иначе. Последствия известны...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:58

Яркий пример того,что когда у тебя трудности в восприятии информации, то ты низкую вакцинацию в молодых группах называешь "недоверием ", вместо того,чтобы понять простую истину: доверие это когда "кого позвали на вакцинацию , тот и пошел". Звали стариков - они пришли и есть на графике. Детей (почти) не звали, или звали в последнюю очередь.

Это все то,что Ромасикам понять сложно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:00

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Британия? Great Britain? UK?

Так ты мне принеси текущие графики из статуправления Британии, мы и посмотрим. А не статеечки :lol:


Как расценивать принесенное вами с Фейсбука? :mrgreen:

  Hotab написав:
  zРадио написав:Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет

Нам все лето обещали "все позади" и "50". Странно.
И обещали то доктора наук.


Оставьте сову и глобус в покое.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Как расценивать принесенное вами с Фейсбука?

Как чтиво.
А ссылки из статуправления Израиля - как факты.
А как статеечки Ромасика воспрмем?

  fler написав:Оставьте сову и глобус в покое.

Вас снова не так поняли и вы не так говорили?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:04

  Hotab написав:Яркий пример того,что когда у тебя трудности в восприятии информации, то ты низкую вакцинацию в молодых группах называешь "недоверием ", вместо того,чтобы понять простую истину: доверие это когда "кого позвали на вакцинацию , тот и пошел". Звали стариков - они пришли и есть на графике. Детей (почти) не звали, или звали в последнюю очередь.

Это все то,что Ромасикам понять сложно.

почти не звали - это как? Не обещали выселить с общаги, если не вакцинируется?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:почти не звали - это как?

Это когда сказали "сначала 60+" , так они и пошли.
А когда сказали "теперь можно и 18-", то тогда они и пошли.
А у нас не пошел никто, потому что каждый себе мамкин вирусолог.

Теперь ясно, что такое "доверие"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:07

  budivelnik написав:Продовження
Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації

budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать
Ромасик
 
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