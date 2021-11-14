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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4325432643274328 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128 Мені вже зробили щеплення 56% 72 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 128 Додано: Пон 15 лис, 2021 15:08 швидкість знищення мого повідомлення про те що два неадеквати (хотаб і дейтройт) ввели своїми повідомленнями в оману всіх форумчан(по питанню адекватності математичних і статистичних знань будівельника)говорить про те що в когось сильно димить ...

Знищувати можете

але для того щоб мої повідомлення не прорвались - у вас тільки один варіант - забанити мене повністю..

адже є така штука як приватні повідомлення.

Я спочатку створю своє , потім його заскріню, потім розкину по приватних скриньках.

Тоді швидкісні дії по знищенню вже заскріненого - тільки доведуть мою правоту..

То як відновите те що знищили?

Чи боїтесь? budivelnik

Повідомлень: 25262 З нами з: 15.01.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 15:11 Ромасик написав: budivelnik написав: Продовження

Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації ПродовженняТе що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації

budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується

парамерт - середній вік смерті

і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами... А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовуєтьсяпарамерт - середній вік смертіі що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами... budivelnik

Повідомлень: 25262 З нами з: 15.01.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 15:14 Hotab написав: Ромасик написав: почти не звали - это как? почти не звали - это как?

Это когда сказали "сначала 60+" , так они и пошли.

А когда сказали "теперь можно и 18-", то тогда они и пошли.

А у нас не пошел никто, потому что каждый себе мамкин вирусолог.



Теперь ясно, что такое "доверие"? Это когда сказали "сначала 60+" , так они и пошли.А когда сказали "теперь можно и 18-", то тогда они и пошли.А у нас не пошел никто, потому что каждый себе мамкин вирусолог.Теперь ясно, что такое "доверие"?

"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"? "теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"? Ромасик Повідомлень: 3385 З нами з: 30.03.15 Подякував: 722 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16 budivelnik написав: Ромасик написав: budivelnik написав: Продовження

Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації ПродовженняТе що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації

budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується

парамерт - середній вік смерті

і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами... А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовуєтьсяпарамерт - середній вік смертіі що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами...

не знаю, что там детройт, а к Хотабу я отношусь как к городскому сумасшедшему. не знаю, что там детройт, а к Хотабу я отношусь как к городскому сумасшедшему. Ромасик Повідомлень: 3385 З нами з: 30.03.15 Подякував: 722 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: "теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"? "теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?

Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства? Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства? Hotab

Повідомлень: 5517 З нами з: 15.02.09 Подякував: 281 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4325432643274328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12969732

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13