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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:08
швидкість знищення мого повідомлення про те що два неадеквати (хотаб і дейтройт) ввели своїми повідомленнями в оману всіх форумчан(по питанню адекватності математичних і статистичних знань будівельника)говорить про те що в когось сильно димить ...
Знищувати можете
але для того щоб мої повідомлення не прорвались - у вас тільки один варіант - забанити мене повністю..
адже є така штука як приватні повідомлення.
Я спочатку створю своє , потім його заскріню, потім розкину по приватних скриньках.
Тоді швидкісні дії по знищенню вже заскріненого - тільки доведуть мою правоту..
То як відновите те що знищили?
Чи боїтесь?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:11
Ромасик написав: budivelnik написав:
Продовження
Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації
budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать
А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується
парамерт - середній вік смерті
і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами...
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:14
Hotab написав: Ромасик написав:
почти не звали - это как?
Это когда сказали "сначала 60+" , так они и пошли.
А когда сказали "теперь можно и 18-", то тогда они и пошли.
А у нас не пошел никто, потому что каждый себе мамкин вирусолог.
Теперь ясно, что такое "доверие"?
"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16
budivelnik написав: Ромасик написав: budivelnik написав:
Продовження
Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації
budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать
А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується
парамерт - середній вік смерті
і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами...
не знаю, что там детройт, а к Хотабу я отношусь как к городскому сумасшедшему.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16
Ромасик написав:
"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?
Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства?
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