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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4325432643274328

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:08

швидкість знищення мого повідомлення про те що два неадеквати (хотаб і дейтройт) ввели своїми повідомленнями в оману всіх форумчан(по питанню адекватності математичних і статистичних знань будівельника)говорить про те що в когось сильно димить ...
Знищувати можете
але для того щоб мої повідомлення не прорвались - у вас тільки один варіант - забанити мене повністю..
адже є така штука як приватні повідомлення.
Я спочатку створю своє , потім його заскріню, потім розкину по приватних скриньках.
Тоді швидкісні дії по знищенню вже заскріненого - тільки доведуть мою правоту..
То як відновите те що знищили?
Чи боїтесь?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:11

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Продовження
Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації

budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать
А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується
парамерт - середній вік смерті
і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:14

  Hotab написав:
  Ромасик написав:почти не звали - это как?

Это когда сказали "сначала 60+" , так они и пошли.
А когда сказали "теперь можно и 18-", то тогда они и пошли.
А у нас не пошел никто, потому что каждый себе мамкин вирусолог.

Теперь ясно, что такое "доверие"?

"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16

  budivelnik написав:
  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Продовження
Те що хотаб і дейтройт є фанатичними прихильниками тотальної вакцинації

budivelnik, с возращением! Будет наконец кому Хотаба развлекать
А ви встигли прочитати мою вимогу про те що хотаб з дейтройтом повинні вибачитись перед мною і форумчанами за розповсюдження наклепів? при чому ці наклепи вони розповсюджували місяцями і те що їх сміхоньки/хаханьки є такими що нанесли шкоду інформативності цих сторінок - підтверджується інформацією яку на цих же сторінках оприлюднив наприклад ОЙ ( графіки Національної Академії Наук України ) в яких використовується
парамерт - середній вік смерті
і що найцікавіше - розрахунок цього параметру з точністю в 99% збігається з моїми цифрами...

не знаю, что там детройт, а к Хотабу я отношусь как к городскому сумасшедшему.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?

Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства?
Hotab
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