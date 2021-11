Додано: Пон 15 лис, 2021 15:31

Ромасик написав: Hotab написав: Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.

мы еще с Германией не разобрались, он уже к н французам перепрыгнул.

Europe hits highest weekly COVID-19 cases since pandemic began

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105702

где эта хваленая экспериментальная вакцина??

WHO continues to recommend the proportionate use of testing, masks, physical distancing, improved ventilation, and other measures.“With the right mix of measures, it’s possible for countries to find the balance between keeping transmission down and keeping their societies and economies open”, Tedros assured. “No country can simply vaccinate its way out of the pandemic”.Не бачу щоб WHO закликало до ковід-сертифікатів та обмеження громадянських прав і свобод невакцинованих, як і примусову вакцинацію.Ваки, фас на WHO (як ярих антиваків)!Йопта, там відкритим текстом на зе-фразу "просто надо всіх вакциніровать", пишуть, що "так не працює"