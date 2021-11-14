WHO continues to recommend the proportionate use of testing, masks, physical distancing, improved ventilation, and other measures.
“With the right mix of measures, it’s possible for countries to find the balance between keeping transmission down and keeping their societies and economies open”, Tedros assured. “No country can simply vaccinate its way out of the pandemic”.
Не бачу щоб WHO закликало до ковід-сертифікатів та обмеження громадянських прав і свобод невакцинованих, як і примусову вакцинацію.
Ваки, фас на WHO (як ярих антиваків)!
Йопта, там відкритим текстом на зе-фразу "просто надо всіх вакциніровать", пишуть, що "так не працює"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 лис, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам
Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит. Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.
ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
Hotab написав:По этой дате уже окончательная цифра, или ещё идёт наполнение? (снова потерял вашу ссылку на этот график)
Продолжает наполняться. Радикально уже не увеличится, но в пределах 50 может быть.
Смертность 25-го октября - это результат заболеваемости 15-го. Пик заболеваемости (будем надеятся, что то был пик) - первые числа ноября, значит рекордная смертность имеет место прямо сейчас. О чем мы узнаем по оперативному реестру к концу месяца