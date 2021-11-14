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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4326432743284329>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?

Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства?

  budivelnik написав:) в яких використовується
парамерт - середній вік смерті

Який у Будівельника чим вищий серед ковідників, тим збільшувалась по країні середня тривалість життя . :lol:

Ну що поробиш, така математика.

Пишіть ще))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:31

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Продолжим , как зажали бедных украинцев тестами и сертификатами.
Весна , мечтаемая некотрымм Франция:

мы еще с Германией не разобрались, он уже к н французам перепрыгнул.
Europe hits highest weekly COVID-19 cases since pandemic began

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105702
где эта хваленая экспериментальная вакцина??



WHO continues to recommend the proportionate use of testing, masks, physical distancing, improved ventilation, and other measures.


“With the right mix of measures, it’s possible for countries to find the balance between keeping transmission down and keeping their societies and economies open”, Tedros assured. “No country can simply vaccinate its way out of the pandemic”.

Не бачу щоб WHO закликало до ковід-сертифікатів та обмеження громадянських прав і свобод невакцинованих, як і примусову вакцинацію.

Ваки, фас на WHO (як ярих антиваків)!

Йопта, там відкритим текстом на зе-фразу "просто надо всіх вакциніровать", пишуть, що "так не працює"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 лис, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:36

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Так ты мне принеси текущие графики из статуправления Британии

https://coronavirus.data.gov.uk/
,мы и посмотрим. А не статеечки :lol:

что еще тебе принести?

я тєбє нє дєвочко на побєгушках, хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:39

  Hotab написав:
  Ромасик написав:"теперь можно и 18-" равносильно фразе "если к понедельнику не будет, выселю с общаги"?

Из какой общаги выселили 60+ в Британии, что они пошли? Или мы уже не о доверии бритов к призывам правительства?

хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам,
  Ромасик написав:я правильно понимаю из графика ниже, что брит чем старше, тем у него доверие к государству выше?
а у молодежи доверие стремится к украинскому?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам

Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит.
Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:25-от октября умерло более 3 тыс украинцев! Вдвое выше нормы! Это абсолютно точно - антирекорд последних 20 лет.


25-го жовтня понеділок. Особливості вітчизняної статистики - у вихідні майже не вмирають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:09

Ой+

Нет, причина другая - обновление реестра. Понедельник будет не единственным днем с этой неприятной статистикой смертности. Просто нужно подождать.

Что касается вашего замечания взагали - согласен, с этим нужно навести порядок
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:10

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля.
В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.
Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде

Вроде, да.
И что Вы хотели сказать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Понедельник будет не единственным днем с этой неприятной статистикой смертности. Просто нужно подождать.

По этой дате уже окончательная цифра, или ещё идёт наполнение? (снова потерял вашу ссылку на этот график)

  ЛАД написав:И что Вы хотели сказать?

Вы тут буйство прозевали. Был ненадолго выпущен один, так антиваковский лагерь оживился, окрысился)). Но отдых не пошел на пользу и появилось дополнительное время для осмысления.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:18

  Hotab написав:По этой дате уже окончательная цифра, или ещё идёт наполнение? (снова потерял вашу ссылку на этот график)


Продолжает наполняться. Радикально уже не увеличится, но в пределах 50 может быть.

Смертность 25-го октября - это результат заболеваемости 15-го. Пик заболеваемости (будем надеятся, что то был пик) - первые числа ноября, значит рекордная смертность имеет место прямо сейчас. О чем мы узнаем по оперативному реестру к концу месяца

https://q.rating.zone

  Hotab написав:Вы тут буйство прозевали. Был ненадолго выпущен один, так антиваковский лагерь оживился, окрысился)). Но отдых не пошел на пользу и появилось дополнительное время для осмысления.


Жаль, не успел прочитать перл, достойный быть разосланным каждому форумчанину в личку :mrgreen:
zРадио
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