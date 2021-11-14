Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам
Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит. Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.
хорошо, делаем круг глубже в историю. Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований.
ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
сейчас осень, вроде
Вроде, да. И что Вы хотели сказать?
что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?