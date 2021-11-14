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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4326432743284329

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128
Мені вже зробили щеплення
56%
72
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:34

  Hotab написав:
  Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам

Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит.
Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.

хорошо, делаем круг глубже в историю.
Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:37

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля.
В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.
Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде

Вроде, да.
И что Вы хотели сказать?

что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40

Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.
Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:45

  Ромасик написав:Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.

А рядышком (или наложить) график 200х можно?..
_hunter
 
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ЛОБ

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