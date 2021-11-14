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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4326432743284329 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 128 Мені вже зробили щеплення 56% 72 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 128 Додано: Пон 15 лис, 2021 16:34 Hotab написав: Ромасик написав: хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам

Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит.

Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили. Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит.Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.

хорошо, делаем круг глубже в историю.

Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований. хорошо, делаем круг глубже в историю.Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований. Ромасик Повідомлень: 3387 З нами з: 30.03.15 Подякував: 722 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 16:37 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: И ещё раз о результатах Израиля.

В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.

Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант. И ещё раз о результатах Израиля.у них умерло 3715 человек. В- 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта,, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде сейчас осень, вроде

Вроде, да.

И что Вы хотели сказать? Вроде, да.И что Вы хотели сказать?

что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин? что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин? Ромасик Повідомлень: 3387 З нами з: 30.03.15 Подякував: 722 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40

Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира. Ромасик Повідомлень: 3387 З нами з: 30.03.15 Подякував: 722 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 16:45 Ромасик написав: Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.

Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.

А рядышком (или наложить) график 200х можно?.. А рядышком (или наложить) график 200х можно?.. _hunter Повідомлень: 5443 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4326432743284329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12976323

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13