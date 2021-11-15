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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:34

  Hotab написав:
  Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам

Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит.
Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.

хорошо, делаем круг глубже в историю.
Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:37

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля.
В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.
Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде

Вроде, да.
И что Вы хотели сказать?

что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40

Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:45

  Ромасик написав:Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.

А рядышком (или наложить) график 200х можно?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:49

_hunter
Да. Но не Ромасик это сделает. Потому что не на что смотреть.

Население Австралии 25+ млн.

Зображення


Вот скажи мне друже Флай, Ромасик проводит не антиваксовскую пропаганду??
Вот заглянет сюда дедушка, или его сын с инетом, и увидит, что ужасная вакцина натворила в Австралии!!
А если условный Лад или Я не покажет,что никакого ужаса нет, то что?? "Это" мусорное от Ромасика станет истиной??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
ЛАД
И ещё раз о результатах Израиля.
В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5.
Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.

сейчас осень, вроде

Вроде, да.
И что Вы хотели сказать?

что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?

Осенняя волна 2020 была явно слабее. Так же, как и в большинстве стран, вторая волна сильнее первой. Поэтому и сравнивал с зимне-весенней. На неё вакцинация ещё тоже не повлияла.
У нас тоже вторая волна (весенняя) была заметно сильнее зимней. Поэтому в "Хрониках..." текущую волну сравниваю с весенней.
Сравнил бы с зимней, Вы бы написали: "Почему не с зимней? Нагнетаете?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50

  Ромасик написав:Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.
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Не може бути, тому що не може бути.
Просто ослаб імунітет від вакцини. Достатньо освіжитися бустом.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:52

  Вкладчик1234 написав:
Апелляционный суд США принял решение приостановить распоряжение президента Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили в субботу местные СМИ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/6/7313102/

Еще в США приостановили вакцинацию детей:
Исследования показали, что дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют больше шансов попасть в больницу заболеванием сердца после вакцинации. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna. В больницы попали 86% :shock: привитых этим препаратом участников исследования.
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ests-study
Подобное исследование молодых людей от 16 до 30 из Израиля:
https://www.nytimes.com/2021/10/09/heal ... ation.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Просто ослаб імунітет від вакцини

Посмотрите выше,что у них со смертностью и скажите, вы сейчас приблизили вакцинацию 60+ своим с Ромпсиком постом??
А я?

Вот это и есть "начать с себя". Ни одна "держава" не убедит и не заставит, если такие Ромасики, миллионами, проводят антиваксовскую пропаганду. Вот мы и имеем красные зоны и терор вас,как невежд.
И да, для 25 млнной Австралии 150 за полмесяца - это сладкая невыполнимая мечта для Украины. И это Ромка нам говорит, у них сейчас ужас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:06

  ЛАД написав:Осенняя волна 2020 была явно слабее. Так же, как и в большинстве стран, вторая волна сильнее первой. Поэтому и сравнивал с зимне-весенней. На неё вакцинация ещё тоже не повлияла.
У нас тоже вторая волна (весенняя) была заметно сильнее зимней. Поэтому в "Хрониках..." текущую волну сравниваю с весенней.
Сравнил бы с зимней, Вы бы написали: "Почему не с зимней? Нагнетаете?"

смотря какую силу волны считать - заболевших/умерших/летальности/эпедимической ситуации и в каких странах.
Ромасик
 
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