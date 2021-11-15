Ромасик написав:хорошо, если память, как у ракушки, вернемя к истокам
Вернулся к истокам, ну и читай дальше по кругу, пока голову не вскружит. Разница в %% вакцинации различных возрастных групп говорит не о недоверии, а о разным требованиям со стороны правительства Британии к разным возрастным группам. Что требовали,то и получили.
хорошо, делаем круг глубже в историю. Какие такие требования были выдвинуты пенсам в Британии, что 95% пошло и испытало вакцину? А молодежь избежала этих требований.
ЛАД написав:И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
сейчас осень, вроде
Вроде, да. И что Вы хотели сказать?
что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?
_hunter Да. Но не Ромасик это сделает. Потому что не на что смотреть.
Население Австралии 25+ млн.
Вот скажи мне друже Флай, Ромасик проводит не антиваксовскую пропаганду?? Вот заглянет сюда дедушка, или его сын с инетом, и увидит, что ужасная вакцина натворила в Австралии!! А если условный Лад или Я не покажет,что никакого ужаса нет, то что?? "Это" мусорное от Ромасика станет истиной??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав: ЛАД И ещё раз о результатах Израиля. В зимне-весеннюю волну у них умерло 3715 человек. В эту волну - 1705 человек - в 2,2 раза меньше. И продолжительность волны меньше - примерно 3,5-4 месяца против 5. Это при том, что, в отличие от зимне-весенней волны, локдаунов не было и дельта, вроде, более агрессивный вариант.
сейчас осень, вроде
Вроде, да. И что Вы хотели сказать?
что у них была и осенняя волна, не займана вакцинами. Могли бы с ней сравнить. Или на ней плохо будет видно эффект вакцин?
Осенняя волна 2020 была явно слабее. Так же, как и в большинстве стран, вторая волна сильнее первой. Поэтому и сравнивал с зимне-весенней. На неё вакцинация ещё тоже не повлияла. У нас тоже вторая волна (весенняя) была заметно сильнее зимней. Поэтому в "Хрониках..." текущую волну сравниваю с весенней. Сравнил бы с зимней, Вы бы написали: "Почему не с зимней? Нагнетаете?"
Апелляционный суд США принял решение приостановить распоряжение президента Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили в субботу местные СМИ... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/6/7313102/
Еще в США приостановили вакцинацию детей: Исследования показали, что дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют больше шансов попасть в больницу заболеванием сердца после вакцинации. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna. В больницы попали 86% привитых этим препаратом участников исследования. https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ests-study Подобное исследование молодых людей от 16 до 30 из Израиля: https://www.nytimes.com/2021/10/09/heal ... ation.html
Посмотрите выше,что у них со смертностью и скажите, вы сейчас приблизили вакцинацию 60+ своим с Ромпсиком постом?? А я?
Вот это и есть "начать с себя". Ни одна "держава" не убедит и не заставит, если такие Ромасики, миллионами, проводят антиваксовскую пропаганду. Вот мы и имеем красные зоны и терор вас,как невежд. И да, для 25 млнной Австралии 150 за полмесяца - это сладкая невыполнимая мечта для Украины. И это Ромка нам говорит, у них сейчас ужас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Осенняя волна 2020 была явно слабее. Так же, как и в большинстве стран, вторая волна сильнее первой. Поэтому и сравнивал с зимне-весенней. На неё вакцинация ещё тоже не повлияла. У нас тоже вторая волна (весенняя) была заметно сильнее зимней. Поэтому в "Хрониках..." текущую волну сравниваю с весенней. Сравнил бы с зимней, Вы бы написали: "Почему не с зимней? Нагнетаете?"
смотря какую силу волны считать - заболевших/умерших/летальности/эпедимической ситуации и в каких странах.