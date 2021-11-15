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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4328432943304331>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:07

  Ромасик написав:Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.
Зображення

Ну да.
Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом попустили.
При этом число заболевших резко выросло - за прошлый год 28.000, сейчас уже 190.000, т.е. в этом году заболело почти в 6 раз больше.
При этом смертей за прошлый год 908, сегодня 1888, т.е. за этот год 980 - практически столько же, как в прошлом.
Что же Вы это не показываете?
Или плохо будет видно вред/бесполезность вакцин?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Флай , вы как считаете? 60+ прониклись?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:11

А вакцинація корисна навіть маленьким дітям.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:14

  ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили.
При этом число заболевших резко выросло

очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы
С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
https://ru.euronews.com/2021/10/01/australia-international-travel
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:18

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили.
При этом число заболевших резко выросло

очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы
С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
https://ru.euronews.com/2021/10/01/australia-international-travel

Там взагалі "ковід-гестапо", громадяни не можуть вернутися із закордону, а ЛАД заладив своє, як попугай. Вже скільки раз ловили на дезінформації, вже збився з рахунку.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 лис, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:18

  Hotab написав:
  Ромасик написав:потом спрашивают что со смертностью?

Просто ничего со смертностью.

ничего, но сравнимо предыдущей волной
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:22

еще раз напомню
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:23

  Hotab написав:_hunter
Да. Но не Ромасик это сделает. Потому что не на что смотреть.
...

Ну, я на это и намекал :) -- просто интересно было: ответит или как и с Киевом/Одессой -- сделает вид, что вопроса не было :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:26

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:потом спрашивают что со смертностью?

Просто ничего со смертностью.

ничего, но сравнимо предыдущей волной


Зображення
Ни-че-го
Сейчас 150 за полмесяца, было 450 за месяц.

Шах и мат Ромкам. Ужасно болеют, но умирать не хотят. Чтоб такое то вакцына вбывця не работает?))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:32

  ЛАД написав:Ну да.
Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили.
При этом число заболевших резко выросло - за прошлый год 28.000, сейчас уже 190.000, т.е. в этом году заболело почти в 6 раз больше.
При этом смертей за прошлый год 908, сегодня 1888, т.е. за этот год 980 - практически столько же, как в прошлом.
Что же Вы это не показываете?
Или плохо будет видно вред/бесполезность вакцин?


То ли оппоненты не могут понять, что анализ "было vs стало" в силу наличия внешних факторов является ничтожным, и нужно сравнивать "как есть с вакцинацией vs как было бы без вакцинации", то ли сознательно манипулируют.

Ну блин, это все равно, что сморозить "в развитой Японии от землетрясений погибают тысячи, а в отсталом Камеруне никто не погибает - грош цена этой вашей науке" :oops:
zРадио
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