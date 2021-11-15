Ромасик написав:Австралия ДО и ПОСЛЕ того как решила стать самой вакцинированной страной мира.
Ну да. Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом попустили. При этом число заболевших резко выросло - за прошлый год 28.000, сейчас уже 190.000, т.е. в этом году заболело почти в 6 раз больше. При этом смертей за прошлый год 908, сегодня 1888, т.е. за этот год 980 - практически столько же, как в прошлом. Что же Вы это не показываете? Или плохо будет видно вред/бесполезность вакцин?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили. При этом число заболевших резко выросло
очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили. При этом число заболевших резко выросло
очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
ЛАД написав:Ну да. Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили. При этом число заболевших резко выросло - за прошлый год 28.000, сейчас уже 190.000, т.е. в этом году заболело почти в 6 раз больше. При этом смертей за прошлый год 908, сегодня 1888, т.е. за этот год 980 - практически столько же, как в прошлом. Что же Вы это не показываете? Или плохо будет видно вред/бесполезность вакцин?
То ли оппоненты не могут понять, что анализ "было vs стало" в силу наличия внешних факторов является ничтожным, и нужно сравнивать "как есть с вакцинацией vs как было бы без вакцинации", то ли сознательно манипулируют.
Ну блин, это все равно, что сморозить "в развитой Японии от землетрясений погибают тысячи, а в отсталом Камеруне никто не погибает - грош цена этой вашей науке"