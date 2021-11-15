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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4328432943304331

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:34

  yanyura написав:В таком случае вам стоит признать, что именно вы (до меня) принесли ссылку на этот сайт и его сообщения:

Igneus написав:
Добавлено: Ср 10 ноя, 2021 21:02

https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/
https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/

Но не сайт ЕСПЧ - https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Т.ч. первично именно вы ввели форумчан в заблуждение и распространили путаницу (мой пост - Добавлено: Чт 11 ноя, 2021 13:08.

Да, это я ранее давал и на этот раз дам ссылку на один из национальных сайтов с украинским интерфейсом под руководством юристов Дроздовых, который информирует о деятельности EСПЧ и обеспечивает поддержку заявителей, которые к нему обращаются:
https://www.echr.com.ua

Кроме того, на Youtube юрист Кристенко ведет национальный канал для поддержки заявителей, которые обращаются в ЕСПЧ:
https://www.youtube.com/channel/UCxW_qw ... TSHA2xqo0Q

Однако, я никогда не указывал, что вышеназванные ресурсы являются сайтом ЕСПЧ хотя бы потому, что сайт ЕСПЧ разработан и поддерживается на его официальных языках, а именно английском и французском:
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Таким образом, путаница возникла именно из-за Вас. При этом, если Вы репрезентуете себя как "юриста-самоучку", то Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам, а не смерти здесь подсчитывать.

  yanyura написав:Ваше юридическое образование позволяет говорить, что возможное изучение в будущем будет однозначно осуществленным запретом?

"Если ничего не делать, то и результата не будет" (Махатма Ганди)
https://1way-to-english.livejournal.com/101753.html

  yanyura написав:А знаете почему юристы ... с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?

yanyura, из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина.
Наконец, с целью экономии для обжалования постановлений Кабмина выбираются истцы со льготами при оплате судебного сбора, а остальные судебные затраты истцов взыскиваются в их пользу с госбюджета.

  yanyura написав:P.S. Отправив жалобу с требованием удаления этого поста означает, что вы автоматически признаёте, что все написанное в нем правда...

  yanyura написав:Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок... Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует

В процессуальных кодексах установлено, что доказывание не может обосновываться на предположениях или, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще". Кстати, не являются допустимыми доказательствами статистические данные.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 15 лис, 2021 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:40

  ЛАД написав:Моё мнение - её не остановить.
Но можно смягчить её последствия.
КАК?


отменить мракобесие с блатом по сертификатам и прочими шаманскими бубнами и цветовой дифференциацией штанов. Прекратить разгонять истерию что якобы надо срочно бежать выпучив язык и вакцинироваться, иначе все умрут.

Если действительно нужен карантин, то нужно вводить карантин, т.е. ограничения для всех одинаково, без исключения. И никаких справок о блате, никаких преференций и бесполезных шаманских обрядов.

Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной. Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична. Вакцины - не панацея, давайте не будем делать культ чудо-лекарства, чтобы потом не разочаровываться. Кто хочет - то колется.

Если хотите попугаться, сходите в ближайшую онкологическую больницу и посмотрите чем там люди болеют, как мучаются и какая там смертность. Посмотрите как люди хотят жить, зная что им остались считанные дни...

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Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:50

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Да. Но не Ромасик это сделает. Потому что не на что смотреть.
...

Ну, я на это и намекал :) -- просто интересно было: ответит или как и с Киевом/Одессой -- сделает вид, что вопроса не было :lol:

Так донамекался, что сам же и облажался.
Снова в лужу жахнул.



Зображення
Ни-че-го
Сейчас 150 за полмесяца, было 450 за месяц.

Шах и мат Ромкам. Ужасно болеют, но умирать не хотят. Чтоб такое то вакцына вбывця не работает?))

  Ромасик написав:еще раз напомню
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Израиль, случаев заболевания на 100к,
Голубая - неваксы, темнозеленая - настоящие ваксы, ну и полуваксы .
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Зображення


https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:51

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
Апелляционный суд США принял решение приостановить распоряжение президента Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили в субботу местные СМИ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/6/7313102/

Еще в США приостановили вакцинацию детей:
Исследования показали, что дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют больше шансов попасть в больницу заболеванием сердца после вакцинации. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna. В больницы попали 86% :shock: привитых этим препаратом участников исследования.
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ests-study
Подобное исследование молодых людей от 16 до 30 из Израиля:
https://www.nytimes.com/2021/10/09/heal ... ation.html

Как обычно у "доктора наук":
1.
Этой статье более 2 месяцев

2. У "доктора" -
В больницы попали 86% :shock: привитых этим препаратом участников исследования.

В оригинале -
около 86% пострадавших мальчиков нуждались в госпитализации.

"Не надо искажать мои мысли". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:52

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Украинские суды, которым приходят протоколы на водителей, не проверяющих ковид-сертификаты пассажиров, принимают сторону автоперевозчиков, ссылаясь на приоритет Конституции и законов перед подзаконными актами.

Об этом свидетельствует информация из единого реестра судебных решений

Так, 9 ноября Кельменецкий райсуд Черновицкой области рассмотрел протокол об административном нарушении, который на перевозчика составили за перевозку трех пассажиров без ковид-сертификата.

Перевозчик свою вину не признал, заявив, что у него нет полномочий проверять ковид-сертификаты.

Суд, рассматривая это дело, заявил, что в настоящее время в Украине не введено военное или чрезвычайное положение, которые давали бы правовые основания для ограничения конституционных прав граждан, а также отсутствует закон, которым устанавливались бы ограничения свободы передвижения граждан. По мнению судьи автоперевозчик не был обязан и не имел права ограничивать право пассажиров на проезд. Поэтому суд счёл, что вины в действиях перевозчика нет.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:58

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили.
При этом число заболевших резко выросло

очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы
С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
https://ru.euronews.com/2021/10/01/australia-international-travel

Там взагалі "ковід-гестапо", громадяни не можуть вернутися із закордону, а ЛАД заладив своє, як попугай. Вже скільки раз ловили на дезінформації, вже збився з рахунку.

От Вас с ромасиком дезы на порядок больше .
Основное у меня были цифры заболеваемости и смертности. Там есть хоть капля дезинформации?

А насчёт режима в Австралии проверю, какие-то послабления, вроде, были.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:10

  Ромасик написав:......
очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
....

Ромочка, новая тактика?
Не получается оспорить аргументы, надо опять оппонента?
Много Вы от меня "вранья" видели?
Вы на Фейсбуке так же "гоняли ковидчиков"? Тогда не удивительно, что пришлось оттуда сбежать.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:10

  Hotab написав:Это не важно. Ромасикам с Вкладчиками надо усвоить хорошенько, крепко!!, кто же сегодня и сейчас ходит и разносит по Израилю заразу:


Позвольте уточнить, у Вас на картинке под "активными пациентами" что понимается? Это те кто изолирован в больнице?

Включает ли эта картинка тех, кто разносит инфекцию с сертификатом не обращаясь к доктору (благодаря легкому течению)?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:18

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Моё мнение - её не остановить.
Но можно смягчить её последствия.
КАК?


отменить мракобесие с блатом по сертификатам и прочими шаманскими бубнами и цветовой дифференциацией штанов.
....

Ответ, как обычно, без ответа. :)
Или в духе Флер.
Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп, бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет.
Но прямо написать, в отличие от ямы или сафонова, постеснялись.
Сейчас Вы по примеру Флер напишете, что я исказил Ваши мысли. Простите, но мысли читать не умею, читаю только то, что написано.
ЛАД
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  #<1 ... 4328432943304331
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