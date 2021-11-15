Т.ч. первично именно вы ввели форумчан в заблуждение и распространили путаницу (мой пост - Добавлено: Чт 11 ноя, 2021 13:08.
Да, это я ранее давал и на этот раз дам ссылку на один из национальных сайтов с украинским интерфейсом под руководством юристов Дроздовых, который информирует о деятельности EСПЧ и обеспечивает поддержку заявителей, которые к нему обращаются: https://www.echr.com.ua
Однако, я никогда не указывал, что вышеназванные ресурсы являются сайтом ЕСПЧ хотя бы потому, что сайт ЕСПЧ разработан и поддерживается на его официальных языках, а именно английском и французском: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Таким образом, путаница возникла именно из-за Вас. При этом, если Вы репрезентуете себя как "юриста-самоучку", то Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам, а не смерти здесь подсчитывать.
yanyura написав:Ваше юридическое образование позволяет говорить, что возможное изучение в будущем будет однозначно осуществленным запретом?
yanyura написав:А знаете почему юристы ... с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?
yanyura, из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина. Наконец, с целью экономии для обжалования постановлений Кабмина выбираются истцы со льготами при оплате судебного сбора, а остальные судебные затраты истцов взыскиваются в их пользу с госбюджета.
yanyura написав:P.S. Отправив жалобу с требованием удаления этого поста означает, что вы автоматически признаёте, что все написанное в нем правда...
yanyura написав:Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок... Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует
В процессуальных кодексах установлено, что доказывание не может обосновываться на предположениях или, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще". Кстати, не являются допустимыми доказательствами статистические данные.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 15 лис, 2021 17:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Моё мнение - её не остановить. Но можно смягчить её последствия. КАК?
отменить мракобесие с блатом по сертификатам и прочими шаманскими бубнами и цветовой дифференциацией штанов. Прекратить разгонять истерию что якобы надо срочно бежать выпучив язык и вакцинироваться, иначе все умрут.
Если действительно нужен карантин, то нужно вводить карантин, т.е. ограничения для всех одинаково, без исключения. И никаких справок о блате, никаких преференций и бесполезных шаманских обрядов.
Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной. Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична. Вакцины - не панацея, давайте не будем делать культ чудо-лекарства, чтобы потом не разочаровываться. Кто хочет - то колется.
Если хотите попугаться, сходите в ближайшую онкологическую больницу и посмотрите чем там люди болеют, как мучаются и какая там смертность. Посмотрите как люди хотят жить, зная что им остались считанные дни...
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Апелляционный суд США принял решение приостановить распоряжение президента Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили в субботу местные СМИ... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/6/7313102/
Еще в США приостановили вакцинацию детей: Исследования показали, что дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют больше шансов попасть в больницу заболеванием сердца после вакцинации. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna. В больницы попали 86% привитых этим препаратом участников исследования. https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ests-study Подобное исследование молодых людей от 16 до 30 из Израиля: https://www.nytimes.com/2021/10/09/heal ... ation.html
Как обычно у "доктора наук": 1.
Этой статье более 2 месяцев
2. У "доктора" -
В больницы попали 86% привитых этим препаратом участников исследования.
В оригинале -
около 86% пострадавших мальчиков нуждались в госпитализации.
"Не надо искажать мои мысли".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Украинские суды, которым приходят протоколы на водителей, не проверяющих ковид-сертификаты пассажиров, принимают сторону автоперевозчиков, ссылаясь на приоритет Конституции и законов перед подзаконными актами.
Об этом свидетельствует информация из единого реестра судебных решений
Так, 9 ноября Кельменецкий райсуд Черновицкой области рассмотрел протокол об административном нарушении, который на перевозчика составили за перевозку трех пассажиров без ковид-сертификата.
Перевозчик свою вину не признал, заявив, что у него нет полномочий проверять ковид-сертификаты.
Суд, рассматривая это дело, заявил, что в настоящее время в Украине не введено военное или чрезвычайное положение, которые давали бы правовые основания для ограничения конституционных прав граждан, а также отсутствует закон, которым устанавливались бы ограничения свободы передвижения граждан. По мнению судьи автоперевозчик не был обязан и не имел права ограничивать право пассажиров на проезд. Поэтому суд счёл, что вины в действиях перевозчика нет.
ЛАД написав:Вот только прошлый год Австралия была жёстко закрыта, в этом пропустили. При этом число заболевших резко выросло
очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
Австралия в ноябре намерена открыть границы С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.
Ромасик написав:...... очередное вранье, она как была закрытой так и есть. ....
Ромочка, новая тактика? Не получается оспорить аргументы, надо опять оппонента? Много Вы от меня "вранья" видели? Вы на Фейсбуке так же "гоняли ковидчиков"? Тогда не удивительно, что пришлось оттуда сбежать.
ЛАД написав:Моё мнение - её не остановить. Но можно смягчить её последствия. КАК?
отменить мракобесие с блатом по сертификатам и прочими шаманскими бубнами и цветовой дифференциацией штанов. ....
Ответ, как обычно, без ответа. Или в духе Флер. Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп, бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет. Но прямо написать, в отличие от ямы или сафонова, постеснялись. Сейчас Вы по примеру Флер напишете, что я исказил Ваши мысли. Простите, но мысли читать не умею, читаю только то, что написано.