Додано: Пон 15 лис, 2021 17:34

yanyura написав: В таком случае вам стоит признать, что именно вы (до меня) принесли ссылку на этот сайт и его сообщения:



Igneus написав:

Добавлено: Ср 10 ноя, 2021 21:02



https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/

https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/



Но не сайт ЕСПЧ - https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home



Т.ч. первично именно вы ввели форумчан в заблуждение и распространили путаницу (мой пост - Добавлено: Чт 11 ноя, 2021 13:08. В таком случае вам стоит признать, что именно вы (до меня) принесли ссылку на этот сайт и его сообщения:Igneus написав:Добавлено: Ср 10 ноя, 2021 21:02Но не сайт ЕСПЧ -Т.ч. первично именно вы ввели форумчан в заблуждение и распространили путаницу (мой пост - Добавлено: Чт 11 ноя, 2021 13:08.

yanyura написав: Ваше юридическое образование позволяет говорить, что возможное изучение в будущем будет однозначно осуществленным запретом? Ваше юридическое образование позволяет говорить, что возможное изучение в будущем будет однозначно осуществленным запретом?

yanyura написав: А знаете почему юристы ... с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?

А знаете почему юристы ... с разоблачениями, что Постановы Кабмина об обязательной вакцинации дополнительных профессий незаконны, что требование предъявлений "ковидных документов" незаконно, что штрафы за нарушение этих Постанов незаконны, но в то же время не подают заявлений в суды о признании этих Постанов не соответствующими Законам и Конституции Украины?

yanyura написав: P.S. Отправив жалобу с требованием удаления этого поста означает, что вы автоматически признаёте, что все написанное в нем правда... P.S. Отправив жалобу с требованием удаления этого поста означает, что вы автоматически признаёте, что все написанное в нем правда...

yanyura написав: Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок... Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует Если я не прав в этом, Igneus меня опровергнет и выложит здесь уйму ссылок... Если же промолчит, значит я прав и таких заявлений и решений судов не существует

Да, это я ранее давал и на этот раз дам ссылку на один из национальных сайтов с украинским интерфейсом под руководством юристов, который информирует о деятельности EСПЧ и обеспечивает поддержку заявителей, которые к нему обращаются:Кроме того, на Youtube юристведет национальный канал для поддержки заявителей, которые обращаются в ЕСПЧ:Однако, я никогда не указывал, что вышеназванные ресурсы являются сайтом ЕСПЧ хотя бы потому, что сайт ЕСПЧ разработан и поддерживается на его официальных языках, а именно английском и французском:Таким образом, путаница возникла именно из-за Вас. При этом, если Вы репрезентуете себя как "юриста-самоучку", то Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам, а не смерти здесь подсчитывать."Если ничего не делать, то и результата не будет" (, из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина.Наконец, с целью экономии для обжалования постановлений Кабмина выбираются истцы, а остальные судебные затраты истцов взыскиваются в их пользу с госбюджета.В процессуальных кодексах установлено, чтоили, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще". Кстати, не являются допустимыми доказательствами