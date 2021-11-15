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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43304331433243334334>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:22

  ЛАД написав:Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп


примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.

  ЛАД написав:, бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет.


Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:29

  Цитрин написав:
Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией :wink:

Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать

У вас и вакцинация не панацея, и каратнин тоже
Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества

А уж про обычных инсультников, сердечников я молчу
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:35

  pesikot написав:Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать


Не вдавайтесь в крайности, "не перебарщивать" не равно "ничего не делать".

  pesikot написав:Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества


она будет перегружена хоть с вакцинацией, хоть без. Проблема не в вакцинации, а в реформах проведенных над медицинской системой незадолго до появления ковида. По сути от медицины осталась одна обертка, а под оберткой только крошки. Конфеты там уже нет.

Собирать ковидников и здоровых желающих вакцинироваться в одну кучу и давать им подышать друг на друга - это по вашему "медицина"? От этого больше вреда, чем пользы.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:48

По Австралии, что сходу попалось:
Дэниэл Эндрюс сообщил, что локдаун в штате закончится в 23:59 21 октября.

https://hromadske.ua/ru/posts/lokdaun-v-avstralijskom-melburne-dlitsya-uzhe-okolo-260-dnej-nakonec-ego-otmenyat
В австралийском Сиднее отменяют 4-месячный карантин

https://ru.euronews.com/2021/10/11/nib-australia-sydney-end-of-lockdown
В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/30/7305405/
Таким образом, условия карантина в Австрали менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.
Будет время, поищу более ранние сообщения.

P s. Вот ещё:
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.

https://www.svoboda.org/a/30914468.html
Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.

P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?
Хотя это вряд ли.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:54

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп


примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.

  ЛАД написав:, бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет.


Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией :wink:

Опять лишние слова.
"Не перебарщивать" уже слышали.
Как надо бороться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:57

  ЛАД написав:Как надо бороться?


Как с гриппом борются?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:59

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Как надо бороться?


Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?

Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:09

  Ukrainian написав: А як з іспанським грипом боролись?


Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит...
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:13

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав: А як з іспанським грипом боролись?


Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит...



Зображення

  Цитрин написав:Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична.


0.8*41 млн населения = 328 тыс.

328тыс (Ковид) vs 6тыс (грип + пневмония ) = Ковид немного сильней гриппа :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 19:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:15

  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Как надо бороться?


Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?

Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920

В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.
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