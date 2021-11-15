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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 43304331433243334334> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129 Мені вже зробили щеплення 57% 73 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 129 Додано: Пон 15 лис, 2021 18:22 ЛАД написав: Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп



примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.



ЛАД написав: , бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет. , бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет.



Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией Цитрин

Повідомлень: 594 З нами з: 26.06.21 Подякував: 100 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:29 Цитрин написав:

Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией

Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать



У вас и вакцинация не панацея, и каратнин тоже

Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества



А уж про обычных инсультников, сердечников я молчу Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делатьУ вас и вакцинация не панацея, и каратнин тожеТогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количестваА уж про обычных инсультников, сердечников я молчу pesikot

Повідомлень: 6183 З нами з: 31.08.09 Подякував: 441 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:35 pesikot написав: Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать



Не вдавайтесь в крайности, "не перебарщивать" не равно "ничего не делать".



pesikot написав: Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества



она будет перегружена хоть с вакцинацией, хоть без. Проблема не в вакцинации, а в реформах проведенных над медицинской системой незадолго до появления ковида. По сути от медицины осталась одна обертка, а под оберткой только крошки. Конфеты там уже нет.



Собирать ковидников и здоровых желающих вакцинироваться в одну кучу и давать им подышать друг на друга - это по вашему "медицина"? От этого больше вреда, чем пользы. Не вдавайтесь в крайности, "не перебарщивать" не равно "ничего не делать".она будет перегружена хоть с вакцинацией, хоть без. Проблема не в вакцинации, а в реформах проведенных над медицинской системой незадолго до появления ковида. По сути от медицины осталась одна обертка, а под оберткой только крошки. Конфеты там уже нет.Собирать ковидников и здоровых желающих вакцинироваться в одну кучу и давать им подышать друг на друга - это по вашему "медицина"? От этого больше вреда, чем пользы. Цитрин

Повідомлень: 594 З нами з: 26.06.21 Подякував: 100 раз. Подякували: 200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:48

Дэниэл Эндрюс сообщил, что локдаун в штате закончится в 23:59 21 октября.

https://hromadske.ua/ru/posts/lokdaun-v-avstralijskom-melburne-dlitsya-uzhe-okolo-260-dnej-nakonec-ego-otmenyat

В австралийском Сиднее отменяют 4-месячный карантин

https://ru.euronews.com/2021/10/11/nib-australia-sydney-end-of-lockdown

В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/30/7305405/

Таким образом, условия карантина в Австрали менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.

Будет время, поищу более ранние сообщения.



P s. Вот ещё:

26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.

https://www.svoboda.org/a/30914468.html

Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.



P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?

Хотя это вряд ли. По Австралии, что сходу попалось:Таким образом, условия карантина в Австрали менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.Будет время, поищу более ранние сообщения.P s. Вот ещё:Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?Хотя это вряд ли. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 лис, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:54 Цитрин написав: ЛАД написав: Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп Фактически Вы написали, что ковид примерно то же, что грипп



примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.



ЛАД написав: , бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет. , бороться с эпидемией не надо, "само пройдет", летальность низкая, опасности нет.



Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией примерно так и есть, но ковид все-же немного тяжелей гриппа.Бороться нужно. И с ковидом и с гриппом. Главное не перебарщивать. И не протягивать дискриминацию под соусом борьбы с эпидемией

Опять лишние слова.

"Не перебарщивать" уже слышали.

Как надо бороться? Опять лишние слова."Не перебарщивать" уже слышали. ЛАД 2 Повідомлень: 20545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:57 ЛАД написав: Как надо бороться? Как надо бороться?



Как с гриппом борются? Как с гриппом борются? Цитрин

Повідомлень: 594 З нами з: 26.06.21 Подякував: 100 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 18:59 Цитрин написав: ЛАД написав: Как надо бороться? Как надо бороться?



Как с гриппом борятся? Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?



Хвороба: Грип

Смертей: 17–50 млн. (оцінено)

Вірус: H1N1

Дата: січень 1918 — грудень 1920 А як з іспанським грипом боролись?Хвороба: ГрипСмертей: 17–50 млн. (оцінено)Вірус: H1N1Дата: січень 1918 — грудень 1920 Ukrainian

Повідомлень: 10309 З нами з: 18.06.08 Подякував: 39 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 19:09 Ukrainian написав: А як з іспанським грипом боролись? А як з іспанським грипом боролись?



Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит... Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит... Цитрин

Повідомлень: 594 З нами з: 26.06.21 Подякував: 100 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 19:13 Цитрин написав: Ukrainian написав: А як з іспанським грипом боролись? А як з іспанським грипом боролись?



Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит... Я об обычном гриппе, каждый год от него умирает от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Но белок-истеричек это не беспокоит...









Цитрин написав: Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична. но летальность 0.8% не критична.



0.8*41 млн населения = 328 тыс.



328тыс (Ковид) vs 6тыс (грип + пневмония ) = Ковид немного сильней гриппа 0.8*41 млн населения = 328 тыс.328тыс (Ковид) vs 6тыс (грип + пневмония ) = Ковид немного сильней гриппа Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 19:19, всього редагувалось 3 разів. Hotab

Повідомлень: 5530 З нами з: 15.02.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 1503 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 19:15 Ukrainian написав: Цитрин написав: ЛАД написав: Как надо бороться? Как надо бороться?



Как с гриппом борятся? Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?



Хвороба: Грип

Смертей: 17–50 млн. (оцінено)

Вірус: H1N1

Дата: січень 1918 — грудень 1920 А як з іспанським грипом боролись?Хвороба: ГрипСмертей: 17–50 млн. (оцінено)Вірус: H1N1Дата: січень 1918 — грудень 1920

В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.

Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу. В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу. Пенсионер

Повідомлень: 1852 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43304331433243334334> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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