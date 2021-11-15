pesikot написав:Ага, то что вы предлагаете звучит как:- бороться надо, но так, чтобы ничего не делать
Не вдавайтесь в крайности, "не перебарщивать" не равно "ничего не делать".
pesikot написав:Тогда получиим гарантированно перегруженную медицинскую систему, которая даже ковидников не состоянии будет лечить в виду большего их количества
она будет перегружена хоть с вакцинацией, хоть без. Проблема не в вакцинации, а в реформах проведенных над медицинской системой незадолго до появления ковида. По сути от медицины осталась одна обертка, а под оберткой только крошки. Конфеты там уже нет.
Собирать ковидников и здоровых желающих вакцинироваться в одну кучу и давать им подышать друг на друга - это по вашему "медицина"? От этого больше вреда, чем пользы.
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.
В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн. Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.