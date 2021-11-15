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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4331433243334334>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:21

  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Как надо бороться?


Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?

Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920


Чудово, де вакцина від H1N1 і чому без вакцинації він перетворився на звичайний грип? :shock:
Пандемія грипу, що тривала з січня 2009 р до серпня 2010 р, і друга з двох пандемій, спричинених вірусом грипу H1N1 (перша — пандемія Іспанського грипу 1918—1920 років). Вперше описаний у квітні 2009 р, цей вірус виявився новим штамом грипу H1N1, що був результатом попереднього потрійного реасортименту вірусів пташиного, свинячого та людського грипу, до яких далі додався євразійський вірус свинячого грипу. Згідно з деякими дослідженнями, від 11 до 21% тодішнього населення світу — або близько 700 млн — 1,4 млрд. осіб (із загальної кількості 6,8 млрд.) — захворіли на цю хворобу. Це більше, ніж кількість людей, що заразилась під час пандемії іспанського грипу. Але під час пандемії 2009 року жертвами стали тільки 150—575 тис. осіб. Подальше дослідження, проведене у вересні 2010 р, показало, що ризик серйозних захворювань, спричинених грипом H1N1 2009 р, не вищий, ніж від щорічного сезонного грипу. Для порівняння, за оцінками ВООЗ, щорічно від сезонного грипу помирає від 250 до 500 тис. осіб.
Незвична і характерна особливість пандемії H1N1 це те, що, на відміну від більшості штамів грипу, Пандемічний вірус H1N1/09 не заражав непропорційно велику кількість людей старших 60 років.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:22

  Hotab написав:Зображення


пытаетесь зомбировать цифрами? :)

что мы видим на картинке?

2019 6294 / 41342500 = 0.015 %
2020 11358 / 41342500 = 0.027 %

Ужас... всем срочно закутываться в простыню и ползти на кладбище..
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак. Например проводники вагонов перестали сканировать qr коды на проездных билетах, видимо в виду бесполезности этого действия.

Отсюда 2й вопрос как бороться с подделками? К чему я веду к тому что технология отслеживания вакцинированных настолько несовершенна что под вопросом её эффективность. В течении месяца антиваксеры подделают себе сертификаты и вся эта возня "вакцинированным везде у нас дорога" сойдет на нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лис, 2021 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:27

  Цитрин написав:Ужас... всем срочно закутываться в простыню и ползти на кладбище.




0.015% (грип+пневмония) vs 0.8 % (Ковид)

  Цитрин написав:немного сильнее гриппа

В 53,3 раза
:lol:

  Пенсионер написав:Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому

Непонятно зачем.
1 человек в масштабах :

  Пенсионер написав:50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:34

Hotab давно известно смерть одного человека трагедия, а смерть 50 млн - статистика
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:35

  vitaliian написав:Hotab давно известно смерть одного человека трагедия, а смерть 50 млн - статистика


Особенно если это твой папа. А 50 лямов гори огнем. Ну что, зато честно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:39

  Hotab написав:0.015% (грип+пневмония) vs 0.8 % (Ковид)


0.015% (грип+пневмония) vs 0.027% (грипп+пневмония+ковид)


  Hotab написав:В 53,3 раза


Вы-же сами картинку с цифрами привели, там есть цифра: +80.5%

тоесть в 1 * 1.805 = 1.805 раза :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:42

Тут новости из Монголии подвезли -

https://www.cell.com/cell-host-microbe/ ... 31-3128(21)00510-2#relatedArticles

Functional antibody testing with a panel of nine SARS-CoV-2 viral variant receptor binding domain (RBD) proteins reveal marked differences in vaccine responses, with low antibody levels and RBD-ACE2 blocking activity stimulated by the Sinopharm and Sputnik V vaccines in comparison to the AstraZeneca or Pfizer/BioNTech vaccines.


Еще одно подтверждение что китайская вакцина не очень эффективна. Неожиданно что спутник тоже попал под раздачу, я о нем был лучшего мнения.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:43

  yanyura написав:... для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!

yanyura, оказалось, что хотя проблема коронавируса возникла в марте 2020 года, Вы еще ошибочно понимаете порядок привлечения к административной ответственности за нарушение правил карантина и всего, что с ним связано.
Так, ответственность за нарушение правил карантина наступает по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Эта статья не является аналогичной, например, статье о нарушении правил дорожного движения.
Если за нарушение ПДД взыскание налагает полиция, то за нарушение карантина полиция может составить лишь протокол, а взыскание налагает суд.
Поэтому никакого "искового заявления" в суд о признании "штрафа недействительным" за нарушение карантина составлять не нужно, поскольку полиция штраф в этом случае не налагает, а протокол не подлежит обжалованию в суде и является в суде лишь одним из доказательств.
Итак, полиция лишь составляет протокол, который не подлежит обжалованию в суде, а наложение взыскания ( и не обязательно, что это будет штраф) является полномочием суда, если полиции удастся довести обоснованность протокола.
В частности, при составлении полицией протокола гражданину лишь необходимо указать в нем о своем несогласии с ним и желательно, но не обязательно, обосновать причины несогласия.
При этом гражданину следует прибыть в суд первой инстанции по повестке и уже на его заседании оспорить протокол.
Вмешательство юриста будет необходимо лишь в случае, если суд первой инстанции признает обоснованность протокола полиции и наложит взыскание, например, штраф. В этом случае составление апелляционной жалобы и представительство в апелляционном суде лучше доверить юристу.
Однако, судебная практика показывает, что большинство дел по карантину закрывается даже без помощи юристов, а Ваши доводы о "времени Клондайка", "золотой жиле", "стрижке овец" являются Вашими ошибочными предположениями:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100959401
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100958203
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100919546
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100927541
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100958194
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100888657
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100909035
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100881711
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99021321

Наконец, неужели Вы думаете, что Европейский фонд за демократию поддержал издание отчета о соблюдении прав граждан при применении статьи 44-3 КУоАП в условиях карантина для того, чтобы тоже извлечь из этого прибыль:
http://umdpl.info/wp-content/uploads/20 ... -KUpAP.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:45

  Пенсионер написав:
  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:
Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?

Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920

В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.

зрадник-антвакс, або слабак
flyman
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