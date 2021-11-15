Додано: Пон 15 лис, 2021 19:43

yanyura написав: ... для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают! ... для них наступило "время Клондайка", они открыли "золотую жилу", как особо не напрягаясь заработать деньги, "стрижа овец", которые их послушались - ведь за составление искового заявления в суд о признании штрафа недействительным и за поддержку этого в суде они берут деньги с доверившихся их заявлениям, и чем больше будет послушавшихся их, тем больше они заработают!

, оказалось, что хотя проблема коронавируса возникла в марте 2020 года, Вы еще ошибочно понимаете порядок привлечения к административной ответственности за нарушение правил карантина и всего, что с ним связано.Так, ответственность за нарушениенаступает по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Эта статья не является аналогичной, например, статье о нарушенииЕсли за нарушение ПДД взыскание налагает полиция, то за нарушение карантина полиция может составить лишь протокол, а взыскание налагает суд.Поэтому никакогов суд о признании "за нарушение карантина составлять не нужно, поскольку полиция штраф в этом случае не налагает, а протокол не подлежит обжалованию в суде и является в суде лишь одним из доказательств.Итак, полиция лишь составляет протокол, который не подлежит обжалованию в суде, а наложение взыскания ( и не обязательно, что это будет штраф) является полномочием суда, если полиции удастся довести обоснованность протокола.В частности, при составлении полицией протокола гражданину лишь необходимо указать в нем о своем несогласии с ним и желательно, но не обязательно, обосновать причины несогласия.При этом гражданину следует прибыть в суд первой инстанции по повестке и уже на его заседании оспорить протокол.Вмешательство юриста будет необходимо лишь в случае, если суд первой инстанции признает обоснованность протокола полиции и наложит взыскание, например, штраф. В этом случае составление апелляционной жалобы и представительство в апелляционном суде лучше доверить юристу.Однако, судебная практика показывает, что большинство дел по карантину закрывается даже без помощи юристов, а Ваши доводы о "времени Клондайка", "золотой жиле", "стрижке овец" являются Вашими ошибочными предположениями:Наконец, неужели Вы думаете, чтоподдержал издание отчета о соблюдении прав граждан при применении статьи 44-3 КУоАП в условиях карантина для того, чтобы тоже извлечь из этого прибыль: