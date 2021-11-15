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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:59

Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:59

  Цитрин написав:Интересно было бы взглянуть ещё на результаты побочек по результатам 3-5 лет клинических исследований.


В Вашем случае лучше изучать результаты с исследованием длительных последствий ковида. Как раз скоро должны появится :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:0.015% (грип+пневмония) vs 0.027% (грипп+пневмония+ковид)

Где это вы увидели такое??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:02

  Hotab написав:
  Цитрин написав:0.015% (грип+пневмония) vs 0.027% (грипп+пневмония+ковид)

Где это вы увидели такое??


на вашей картинке. Там приведены абсолютные цифры. Несложно поделить их на население Украины
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы-же сами картинку с цифрами привели, там есть цифра: +80.5%

тоесть в 1 * 1.805 = 1.805 раза

Где там хоть одна цифра по Ковиду, у которого

  Цитрин написав: 0.8% летальность





  Цитрин написав:на вашей картинке. Там приведены абсолютные цифры. Несложно поделить их на население Украины

Абсолютные цифра чего?? Гриппа? А про Ковид вы уже забыли?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:03

Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:03

  Hotab написав:0.8% летальность


0.8% от числа заболевших ковидом
0.027% от общего числа населения
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:0.027% от общего числа населения

Вы в своем уме?? Где вы на моей картинке увидели цифру ковида?? Там грипп + пневмония.

  Цитрин написав:0.8% от числа заболевших ковидом

А вы же нам писали , что переболеют все?? Хоть колись, хоть закрывайся.
Ну так вот вам 300+ тысяч жмуров. Против 6 тысяч грипп.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А ось і Вовина тисяча:
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Глава держави анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Згідно з нею, громадяни, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток «Дія». Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни. https://t.me/s/OP_UA
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:10

  zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Уступаю в пользу бедным :mrgreen:
П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія".
Програма стартує 19 грудня.
До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
fler
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