Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 19:59
Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:59
Цитрин написав:
Интересно было бы взглянуть ещё на результаты побочек по результатам 3-5 лет клинических исследований.
В Вашем случае лучше изучать результаты с исследованием длительных последствий ковида. Как раз скоро должны появится
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:00
Цитрин написав:
0.015% (грип+пневмония) vs
0.027% (грипп+пневмония+ковид)
Где это вы увидели такое??
Hotab
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:02
Hotab написав: Цитрин написав:
0.015% (грип+пневмония) vs
0.027% (грипп+пневмония+ковид)
Где это вы увидели такое??
на вашей картинке. Там приведены абсолютные цифры. Несложно поделить их на население Украины
Цитрин
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:02
Цитрин написав:
Вы-же сами картинку с цифрами привели, там есть цифра: +80.5%
тоесть в 1 * 1.805 = 1.805 раза
Где там хоть одна цифра по Ковиду, у которого
Цитрин написав:
0.8% летальность
Цитрин написав:
на вашей картинке. Там приведены абсолютные цифры. Несложно поделить их на население Украины
Абсолютные цифра чего?? Гриппа? А про Ковид вы уже забыли?
Востаннє редагувалось
Hotab
в Пон 15 лис, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:03
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:03
Hotab написав:
0.8% летальность
0.8% от числа заболевших ковидом
0.027% от общего числа населения
Цитрин
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:05
Цитрин написав:
0.027% от общего числа населения
Вы в своем уме?? Где вы на моей картинке увидели цифру ковида?? Там грипп + пневмония.
Цитрин написав:
0.8% от числа заболевших ковидом
А вы же нам писали , что переболеют все?? Хоть колись, хоть закрывайся.
Ну так вот вам 300+ тысяч жмуров. Против 6 тысяч грипп.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:08
А ось і Вовина тисяча:
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Глава держави анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Згідно з нею, громадяни, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток «Дія». Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.
https://t.me/s/OP_UA
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:10
Уступаю в пользу бедным
П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія".
Програма стартує 19 грудня.
До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
fler
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